徐春鶯涉受中共資助輔選遭羈押 陳智菡轟：幫柯文哲造勢等於犯罪？

針對遭檢方指控中配徐春鶯涉嫌收受中共資助輔選，民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（28日）痛批，「所以現在台灣幫特定政黨候選人造勢，等於犯罪？」（圖／民眾黨立院黨團提供）

中配徐春鶯先前原被列入民眾黨不分區立委名單，但檢方調查發現她涉嫌收受中共資助，先後替當時的民眾黨總統候選人柯文哲、台北市長候選人黃珊珊站台輔選，因此遭依《刑法》、《銀行法》、《反滲透法》等罪羈押禁見。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（28日）痛批，檢調用各種組合拳，影射人犯罪又拿不出證明，其中最清楚的就是幫柯文哲造勢，「所以現在台灣幫特定政黨候選人造勢，等於犯罪？」

新北地檢署調查，徐春鶯涉嫌替同鄉從事兩岸地下匯兌，金額約1千萬餘元，涉嫌違反《銀行法》，另持不實文件向銀行詐貸，核貸金額超過2千萬元。此外，徐女在2022年縣市長選舉及2024年總統大選時，受中方指示、資助，替黃珊珊、柯文哲站台造勢。檢方昨依違反《反滲透法》、《銀行法》及《刑法》詐欺取財等罪嫌，聲請羈押禁見獲准。

對此，陳智菡今天上午在記者會上表示，民眾黨絕對不挺詐騙，挺的是正當法律程序，她呼籲特定媒體報導依據事實，有多少證據就說多少話，並質疑檢調用各種組合拳，影射這個人犯罪，但又拿不出明確證明，其中最清楚的就是幫柯文哲造勢，「所以現在台灣幫特定政黨候選人造勢，等於犯罪？」

陳智菡強調，台灣是民主國家，她希望台灣有正當的法律程序，千萬不要未審先判，侵害當事人權益，民眾黨也不希望有任何政治力介入司法。

此外，針對徐春鶯當年站台輔選台北市長，黃珊珊說，徐春鶯在選舉時代表個人願意支持她、支持柯文哲，爭取各界支持是每個選舉人都應該做的，而且她非常重視新住民權益。

黃珊珊提到，徐春鶯是民眾黨新住民委員會主委，所謂受指示、受資助，但在事證沒有完全明確被揭露下，自己只看到檢方想透過媒體未審先判。

黃珊珊強調，檢調稱徐春鶯接受指示、受人資助，這是非常嚴厲的指控，要拿出具體證據，不能隨便亂槍打鳥做政治操作，重點在任何人沒有被定罪之前都是無罪推定，也應有正當的法律程序。

黃珊珊指出，從去年到今年，司法程序已經看過太多押人取供或羅織罪名，「我們不希望再發生在更無辜的民眾身上，希望每個人都有正當的法律程序，全力依法捍衛自己的權益」。



