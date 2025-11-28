即時中心／温芸萱報導

民眾黨前不分區潛在人選徐春鶯，因涉違反《反滲透法》、詐欺，昨（27）日遭新北地院裁定羈押禁見。檢調指出，她疑似受中方指示介入台灣選舉，形成具指揮鏈、金流鏈與行動鏈的完整滲透模式。政治評論員吳靜怡今（28）日在臉書痛批，民眾黨相關「中國疑雲」爭議已非個案，而是逐漸成形的「紅色網絡」，並酸「要成為民眾黨的大咖不容易，似乎要有一案又一案的資歷」。

徐春鶯昨日下午因涉嫌違反《反滲透法》、涉入詐欺案遭新北地院裁定羈押禁見。這起案件震動政壇，也讓外界再次關注民眾黨過去屢遭質疑的「中國連結」議題。政治評論員吳靜怡今日在臉書重話指出，「反滲透法炸裂民眾黨」，更直言徐春鶯是核心幹部，角色已從「被動接收」升級為「積極執行」，形成長達兩年的滲透布局。

廣告 廣告

快新聞／徐春鶯涉受中方指示介選！吳靜怡：一案又一案才能當民眾黨大咖

民眾黨新住民委員會主委、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯。（圖／民視新聞資料照）

吳靜怡表示，根據新北地檢署偵辦內容，檢調掌握徐春鶯疑似受中國「滲透來源」指示與資助，自2022年九合一大選起，先為民眾黨籍台北市長候選人黃珊珊助選；2024 年總統大選期間，又多次替時任民眾黨主席柯文哲站台宣傳。檢調認定，徐春鶯的行為並非一般助選，而是具有指揮鏈、金流鏈與行動鏈的完整滲透模式。

快新聞／徐春鶯涉受中方指示介選！吳靜怡：一案又一案才能當民眾黨大咖

民眾黨不分區立委黃珊珊。（圖／民視新聞資料照）

接著，吳靜怡直言，徐春鶯並非黨外邊緣人物，而是民眾黨內「被刻意栽培」的重要幹部，甚至曾擔任民眾黨新住民委員會主委。2023年10月，她一度出現在民眾黨不分區立委名單中，卻因外界踢爆其疑似中共黨員背景、參與統戰團體、甚至曾打扮成紅衛兵唱紅歌的影片流出，引發巨大爭議，最終遭撤換提名。

然而爭議並未止息。吳靜怡更揭露，2023年11月3日，黃珊珊曾傳LINE給柯文哲表示「今天中時聯合社論都在幫陸配講話，要不要我找國台辦聊聊？」柯文哲則回覆「陸配依照原定計畫進行，讓她充分曝光，看她有沒有能耐打贏，反正我們備胎先準備好」，她質疑，柯文哲刻意在媒體面前說沒見過徐春鶯，但卻是企圖隱瞞「原訂計畫」？計畫的背後是不是跟國台辦有關？

另外，吳靜怡也痛批，民眾黨近年陸續爆發多起「中國疑雲」，從前民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇被指涉收中國資金，到如今徐春鶯遭控直接受中方指示，「不是零星個案，而是逐漸成形的紅色蜘蛛網」。

快新聞／徐春鶯涉受中方指示介選！吳靜怡：一案又一案才能當民眾黨大咖

前民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇。（圖／翻攝自「馬治薇–小馬」臉書）

吳靜怡列出檢調目前掌握徐春鶯疑似涉及三大犯罪行為：

一、接受中國指示與資助，介入台灣選舉，替特定候選人宣傳，違反《反滲透法》。

二、從事地下匯兌，金額逾千萬元。

三、以不實文件向銀行詐貸超過兩千萬元。

此外，吳靜怡也指出，徐春鶯與「天擎生技吸金案」有關──2021年曾擔任該公司監察人，該案涉及假增資、真賣股的不法行為，金額上億元，多名相關人已被裁定交保。

吳靜怡批評，民眾黨一再將爭議稱為「個案」，但事件累積已形成結構性問題，並諷刺「要成為民眾黨的大咖不容易，似乎要有一案又一案的資歷」。

最後吳靜怡表示，民眾黨是對岸的政治通道看來不是評論，徐春鷹成為實槌證據；介選成為外力操控台灣選舉的國安事件，不只資助地方選舉，滲透層級從政黨立委、市長到總統大選。她直言，政黨是不是一再為了私利操作中配議題？為了私利撕裂台灣人與新住民情感？想起徐春鷹在柯文哲選前之夜登台高呼「只有柯把新住民放在首位」，有夠諷刺！

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／徐春鶯涉受中方指示介選！吳靜怡：一案又一案才能當民眾黨大咖

更多民視新聞報導

勞動部爆霸凌「孕婦」近一年！洪申翰：已更換新主管

韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度

觸反滲透法！徐春鶯涉收中資幫忙選舉站台 黃珊珊：拿出具體證據

