徐春鶯涉受中方指示介選！吳靜怡：一案又一案才能當民眾黨大咖
即時中心／温芸萱報導
民眾黨前不分區潛在人選徐春鶯，因涉違反《反滲透法》、詐欺，昨（27）日遭新北地院裁定羈押禁見。檢調指出，她疑似受中方指示介入台灣選舉，形成具指揮鏈、金流鏈與行動鏈的完整滲透模式。政治評論員吳靜怡今（28）日在臉書痛批，民眾黨相關「中國疑雲」爭議已非個案，而是逐漸成形的「紅色網絡」，並酸「要成為民眾黨的大咖不容易，似乎要有一案又一案的資歷」。
徐春鶯昨日下午因涉嫌違反《反滲透法》、涉入詐欺案遭新北地院裁定羈押禁見。這起案件震動政壇，也讓外界再次關注民眾黨過去屢遭質疑的「中國連結」議題。政治評論員吳靜怡今日在臉書重話指出，「反滲透法炸裂民眾黨」，更直言徐春鶯是核心幹部，角色已從「被動接收」升級為「積極執行」，形成長達兩年的滲透布局。
民眾黨新住民委員會主委、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯。（圖／民視新聞資料照）
吳靜怡表示，根據新北地檢署偵辦內容，檢調掌握徐春鶯疑似受中國「滲透來源」指示與資助，自2022年九合一大選起，先為民眾黨籍台北市長候選人黃珊珊助選；2024 年總統大選期間，又多次替時任民眾黨主席柯文哲站台宣傳。檢調認定，徐春鶯的行為並非一般助選，而是具有指揮鏈、金流鏈與行動鏈的完整滲透模式。
民眾黨不分區立委黃珊珊。（圖／民視新聞資料照）
接著，吳靜怡直言，徐春鶯並非黨外邊緣人物，而是民眾黨內「被刻意栽培」的重要幹部，甚至曾擔任民眾黨新住民委員會主委。2023年10月，她一度出現在民眾黨不分區立委名單中，卻因外界踢爆其疑似中共黨員背景、參與統戰團體、甚至曾打扮成紅衛兵唱紅歌的影片流出，引發巨大爭議，最終遭撤換提名。
然而爭議並未止息。吳靜怡更揭露，2023年11月3日，黃珊珊曾傳LINE給柯文哲表示「今天中時聯合社論都在幫陸配講話，要不要我找國台辦聊聊？」柯文哲則回覆「陸配依照原定計畫進行，讓她充分曝光，看她有沒有能耐打贏，反正我們備胎先準備好」，她質疑，柯文哲刻意在媒體面前說沒見過徐春鶯，但卻是企圖隱瞞「原訂計畫」？計畫的背後是不是跟國台辦有關？
另外，吳靜怡也痛批，民眾黨近年陸續爆發多起「中國疑雲」，從前民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇被指涉收中國資金，到如今徐春鶯遭控直接受中方指示，「不是零星個案，而是逐漸成形的紅色蜘蛛網」。
前民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇。（圖／翻攝自「馬治薇–小馬」臉書）
吳靜怡列出檢調目前掌握徐春鶯疑似涉及三大犯罪行為：
一、接受中國指示與資助，介入台灣選舉，替特定候選人宣傳，違反《反滲透法》。
二、從事地下匯兌，金額逾千萬元。
三、以不實文件向銀行詐貸超過兩千萬元。
此外，吳靜怡也指出，徐春鶯與「天擎生技吸金案」有關──2021年曾擔任該公司監察人，該案涉及假增資、真賣股的不法行為，金額上億元，多名相關人已被裁定交保。
吳靜怡批評，民眾黨一再將爭議稱為「個案」，但事件累積已形成結構性問題，並諷刺「要成為民眾黨的大咖不容易，似乎要有一案又一案的資歷」。
最後吳靜怡表示，民眾黨是對岸的政治通道看來不是評論，徐春鷹成為實槌證據；介選成為外力操控台灣選舉的國安事件，不只資助地方選舉，滲透層級從政黨立委、市長到總統大選。她直言，政黨是不是一再為了私利操作中配議題？為了私利撕裂台灣人與新住民情感？想起徐春鷹在柯文哲選前之夜登台高呼「只有柯把新住民放在首位」，有夠諷刺！
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／徐春鶯涉受中方指示介選！吳靜怡：一案又一案才能當民眾黨大咖
更多民視新聞報導
勞動部爆霸凌「孕婦」近一年！洪申翰：已更換新主管
韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度
觸反滲透法！徐春鶯涉收中資幫忙選舉站台 黃珊珊：拿出具體證據
其他人也在看
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 21 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 1 天前
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
失戀女都該跟謝欣穎學！失戀後更美！40歲狀態巔峰的祕密：心態歸零、飲食管理、少女肌保養全部做到位
出道 20 多年，從鄰家女孩到現在的氛圍女神，她的狀態越來越好，其實關鍵從來不是刻意變美，而是學會與自己身心同步前進。168斷食×少量剛好：讓身體回到輕盈的節奏曾因壓力胖過、瘦過，也焦慮過的謝欣穎，現在反而更懂得溫柔對待身體。她採行 168 斷食法...styletc ・ 2 小時前
坤達還沒回歸《玩很大》 KID曝錄影氛圍「陰陰的」
Energy坤達近期捲入閃兵役案，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》主持崗位，正好主持人之一的KID林柏昇，26日參加麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。KID表示，目前坤達還未回歸錄影，但他和吳宗憲都有給予關心。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
顏曉筠車禍「白家綺代打救火」！ 與老公對戲笑場NG
儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。」白家綺也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，...CTWANT ・ 1 天前
炎亞綸淚曝「關係突然消失」 唐綺陽勸：要學會放手
炎亞綸經營頻道《我偷偷升級》，最新一集邀請好友唐綺陽，2人曾與吳姍儒共同主持《36題愛上你》獲得第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，結下深厚革命情感。聊天過程中，炎亞綸因唐綺陽的一段話，忍不住泛淚，但唐綺陽直接地勸他「學會放手」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
疑捲于朦朧命案！田海蓉首映會驚見他「生前黑影」 網：背脊不涼嗎
中國男星于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，如今事件已延燒2個月，由於真相未明，許多明星、導演都被傳出與于朦朧的死有關，其中女星田海蓉自導自演的新片《我的世界沒有我》預計11月27日上映受到輿論影響，結果還未上映就收到大量負評。近來她出席首映會台上致詞，更被網友發現她後面疑似于朦朧的影子，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（影）謝欣穎恢單半年心情曝光 揭「與王柏傑仍聯繫」氣喊：造謠太過分了
謝欣穎和王柏傑分手近半年，先前傳出2人在楊祐寧婚禮激烈爭吵，甚至互潑飲料，但謝欣穎和王柏傑事後都罕見帶著怒意否認此事。謝欣穎今出席保養品品牌活動，再度被問及此事，她提到自己曾私下問王柏傑：「我們那天有吵架嗎？」因婚禮是2022年的事，她老早忘記，王柏傑則無奈回「沒有啊，那酒是誰潑的，妳忘記了嗎」，對自由時報 ・ 19 小時前