徐春鶯涉受中方資助幫柯文哲站台 周軒：利益交換？臭不可聞！別再喊政治迫害

檢調查出，徐春鶯涉受中方滲透來源指示、資助，為黃珊珊、柯文哲站台造勢，違反反滲透法，周軒直言，是否有利益交換？簡直臭不可聞！別再喊政治迫害了。 圖：黃建豪/ 攝、周煊惠/攝（新頭殼合成）

[Newtalk新聞] 民眾黨原擬提名進入「不分區立委安全名單」的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，因涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，遭新北地檢聲請羈押獲准。檢調查出，徐春鶯涉嫌受中方滲透來源指示、資助，為台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，違反反滲透法。對此，政治工作者周軒直言，是否有利益交換？簡直臭不可聞！別再喊政治迫害了。

事情很大條了！周軒發文表示，依照新北地檢署的新聞稿，徐春鶯涉犯《銀行法》、《刑法》行使業務上登載不實文書、《刑法》詐欺取財、《反滲透法》受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持、《反滲透法》滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢。

周軒說明，其中《反滲透法》這兩項戕害台灣民主與國安最為嚴重，徐春鶯涉嫌接受境外敵對勢力的指示，替特定總統或直轄市長候選人助選，甚至資助，「民眾黨應出來說明，為什麼自己的黨職人員會犯下這種罪行，甚至還想提名她進入不分區立委名單」，他直言「不要再喊政治迫害了，我知道你們一定會喊的。」

此外，周軒痛批，民眾黨前主席柯文哲，當時還要將徐春鶯排入不分區名單內，現在被查出，徐春鶯受中方資助幫柯文哲站台，這中間是不是有利益交換？簡直臭不可聞！￼而且還用不實文件詐貸台灣的銀行2000萬元，「這根本就是詐騙集團的手法，民眾黨還有人出來力挺徐春鶯，請問民眾黨挺詐騙嗎？」

