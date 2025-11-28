徐春鶯涉案遭羈押 民進黨籲請民眾黨停止模糊焦點：任何人都不應違法

民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉嫌詐欺、介選，遭到檢方羈押禁見，民進黨呼籲民眾黨勿模糊焦點。（資料照片／鏡週刊提供）

民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯，先前曾被考慮列入民眾黨不分區立委安全名單，因涉嫌詐欺、介選，而遭到檢方羈押禁見。民進黨透過臉書表示，民眾黨第一時間竟要求檢調不要政治操作，「請民眾黨停止模糊焦點」。民進黨表示，司法檢調單位本來就該打擊犯罪、偵辦不法行為。

「民眾黨別模糊焦點！」民進黨指出，徐春鶯被羈押是因為涉嫌犯罪，民眾黨第一時間的聲明竟要求檢調「別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍」，疑似藉由徐春鶯案件質疑司法公信力，「完全搞錯重點」。

廣告 廣告

民進黨表示，根據新北地檢署新聞稿所說明徐春鶯這次遭偵辦、羈押的原因，包括涉嫌以不實文件詐貸新台幣約2000萬元，觸犯《刑法》詐欺罪；涉嫌從事兩岸地下匯兌約新台幣1000萬元，違反《銀行法》；涉嫌依據指示資助、宣傳特定市長候選人與總統候選人，違反《反滲透法》。

民進黨說，並非如民眾黨聲明所言「無從得知所涉案件之理由」，而「未經正式判決前，應推論為無罪」是大家都知道的法律原則，更是司法程序的底線，但這並不是讓特定政黨或人士拿來政治操作的說詞。

民進黨指出，重點不是徐春鶯的族群身分或黨派背景，而在於不管是任何人，都不應該違法。而司法檢調單位，本來就該打擊犯罪、偵辦不法行為。「請民眾黨停止模糊焦點」。



回到原文

更多鏡報報導

徐春鶯涉受中共資助輔選遭羈押 陳智菡轟：幫柯文哲造勢等於犯罪？

中配徐春鶯涉《反滲透法》遭羈押禁見 民眾黨籲檢調遵循正當法律程序

曾列民眾黨不分區！陸配徐春鶯涉詐貸、依中方指示替柯站台 檢聲押禁見獲准