徐春鶯涉犯反滲透法介選、地下匯兌與詐貸遭羈押

（中央社記者黃旭昇新北27日電）檢調查出，今天遭羈押禁見的中配徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌，不實文件向銀行詐貸，並受中方資助、指示為台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，分別觸犯銀行法、刑法詐欺罪、反滲透法。

具中國配偶身分的徐春鶯因涉觸犯銀行法、詐欺罪等，遭新北檢方訊問後，今天聲請羈押禁見。新北地院傍晚表示，被告涉嫌違反銀行法、詐欺罪、反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

新北地方檢察署以新聞稿表示，新北地檢署指揮法務部調查局台中市調查處偵辦徐春鶯等涉嫌違反反滲透法等案件，26日持搜索票，搜索徐姓被告住居所等11處，並帶回徐春鶯等7名被告及相關證人12人釐清案情。

檢調查出，徐春鶯涉嫌犯行為各別犯罪的3大類。其中，涉嫌從事兩岸地下匯兌約新台幣1000萬元，觸犯銀行法。另外，她與銀行之間的借貸，以不實文件涉及業務上登載不實文書與詐貸新台幣約2000萬元行為，涉觸犯詐欺罪嫌。

前台灣民眾黨主席柯文哲參選2024年總統、無黨籍候選人黃珊珊參選2022年台北市長時，檢調查出，徐春鶯涉嫌受滲透來源指示資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持，違反反滲透法第4條第1項規定。

檢方表示，徐春鶯因犯罪嫌疑重大、有逃亡、串證之虞，法院審理後裁定羈押禁見；其餘6名被告則同樣觸犯上述罪嫌，由檢察官分別諭知新台幣15萬元不等金額交保，並都限制出境出海。（編輯：林恕暉）1141127