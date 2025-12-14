徐春鶯涉犯反滲透法！吳靜怡：柯文哲、黃珊珊是無間道還是不知道

檢調查出，徐春鶯涉受中方滲透來源指示、資助，為黃珊珊、柯文哲站台造勢，違反反滲透法。 圖：黃建豪/ 攝、周煊惠/攝（新頭殼合成）

[Newtalk新聞] 民眾黨新住民委員會主委徐春鶯遭指控接受中方資助指示，替台北市長候選人黃珊珊與總統候選人柯文哲造勢，法院裁定羈押禁見。民眾黨高喊政治迫害，政治評論員吳靜怡表示：「高檢署『發展組織罪』劍指民眾黨核心，柯文哲、黃珊珊是無間道還是不知道？這不是突襲辦案，而是鋪陳多年的國安偵查，這起案件，早在政治之前，就已是國安案件。」

吳靜怡在臉書發文寫道：「據媒體報導，國安單位與調查局對徐春鶯的調查已持續好幾年，早在2022年九合一選舉前，徐春鶯從中國國民黨轉到台灣民眾黨，就已專案鎖定，並曾聲請監聽票進行電話監控。檢調原想在2025年10月初，民革幹部翟駿來台與徐春鶯會面時「甕中抓鱉」，但因徐春鶯突然回中國大陸，兩人未碰面，原計劃因此撲空」。

吳靜怡提到：「2025年11月26日，新北地檢署指揮調查局兵分11路，約談徐春鶯等7名被告，檯面上違反《反滲透法》、《銀行法》及《刑法》等罪嫌，幕後重罪還涉嫌違反《國家安全法》的發展組織罪，該部分由二審的台灣高檢署負責偵辦，而非一般地檢署。」

吳靜怡強調：「徐春鶯案不是『單一個案』，而是民眾黨捲入系統性滲透風險的警訊！國安單位鎖定與徐春鶯對接的中方人物是翟駿，現任民革副主委、上海市政協常委，民革是中共領導下的政黨，負責對台宣傳統一路線，檢調正在對徐春鶯被扣押的電腦和手機資料進行數位鑑識，我們對案件的認知從一般政治獻金疑慮，拉高到國安危機」。

吳靜怡分析：「檢調真正要查的，從來不只是徐春鶯這個人，而是她背後是否存在一整套滲透與發展組織的系統，檢調的偵查重點在於：1、徐春鶯拿錢受委託辦事的上線是誰。2、徐春鶯有無涉嫌在民眾黨內部吸收人員。3、徐春鶯與柯文哲、黃珊珊的互動內容。」

吳靜怡指出：「最重要的，就是柯文哲、黃珊珊對徐春鶯的角色是否知情？或競選活動中是否接受了來自中方的利益。柯文哲、黃珊珊，是無間道還是不知道？若柯文哲、黃珊珊明知徐春鶯身分背景有高度爭議，涉圖謀中方可能帶來的政治或競選利益而默許，甚至接受了實質協助，這將構成最嚴重的政治背叛與法律責任！」

吳靜怡續指：「若不知道，柯文哲對身邊核心人物的國安風險完全無感，甚至在媒體質疑後仍力挺到底，顯得民眾黨在兩岸光譜中過於灰色、體質上缺乏基本國安敏感度的致命缺陷。誰都能了解在政治上生存往往比命運還殘酷，只是沒人會選擇紅色這條路，難道柯文哲為了選總統不斷趕路，忘記了出路。」

