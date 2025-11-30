即時中心／梁博超報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌詐欺並疑受中方指示介入台灣選舉涉犯反滲透法，犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，遭新北地院裁定羈押禁見。外界質疑民眾黨與過去處理馬治薇時標準不一，台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此直言，無法理解藍白為何要找視法律為無物，把兩岸關係當成生意的人？而黃國昌還扯徐春鶯被羈押是「賴清德下指導棋」，完全是「裝睡的人叫不醒。」

張育萌今在臉書發文指出，涉嫌詐欺、違反銀行法與反滲透法遭羈押禁見的民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，一路走來，不只用「台灣新住民發展協會」穿梭兩岸。

台灣首位中配縣議員史雪燕在2019年7月成立「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，時任國民黨主席吳敦義出席成立大會，便表示史雪燕跟他都是南投人，之前就鼓勵史雪燕選議員，2018年差一點當選，要再接再厲「選到當選」。而徐春鷹在當時便擔任秘書長，同年底，她更拉著聯盟的紅布條，到立法院抗議《反滲透法》立法通過。

史雪燕在2021年8月遞補上任南投縣議員，2022年九合一大選再度代表國民黨參選，但未能連任；徐春鶯在本次選戰中，向史雪燕捐款6,600元。

張育萌更說明，中國民政部和國台辦指導成立的「海峽兩岸婚姻家庭協會」，是由直屬民政部的「海峽兩岸婚姻家庭服務中心」指揮，接待台灣交流團安排中國行程；他揭露，在前年的總統大選前，「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」就曾組團到北京。

而徐春鶯被抓到違反她反對的《反滲透法》，涉嫌違反收受滲透來源指示、資助，為市長和總統候選人站台、造勢。「然而被羈押禁見時，徐春鶯還是民眾黨新住民委員會主委」，張育萌直言，台灣有許多勤勤懇懇的移民，他實在不能理解，「為什麼藍白互挖牆腳，永遠要找這種視法律為無物，把兩岸關係當成生意的人？」

張育萌更批評，黃國昌至今還在鬼扯，稱徐春鶯被羈押是「賴清德下指導棋」。完全是裝睡的人叫不醒。「至今還相信徐春鶯的民眾黨，可以回答這個問題嗎？」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／徐春鶯涉犯反滲透法！黃國昌扯「賴清德下指導棋」他反嗆：裝睡的人叫不醒

