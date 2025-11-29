徐春鶯涉犯詐欺遭羈押...黃國昌反批賴清德下指導棋！黃帝穎指黨紀護航有蹊蹺：為自己涉貪案留後路

曾於2023年傳出被排入民眾黨不分區立委選單的台灣新住民發展協會名譽理事長、中配徐春鶯日前因涉犯詐欺、反滲透法等罪嫌，被新北地院裁准羈押禁見；民眾黨主席黃國昌針對此事，反批總統賴清德下指導棋。對此，律師黃帝穎指出，長期高舉揭弊、高道德大旗的黃國昌，在黨紀上護航徐春鶯，其實是為自己涉貪案留後路。

黃帝穎提到，黃國昌今宣稱：「徐春鶯我們目前台灣民眾黨相關的訊息毫無所知」，還批總統賴清德親自下指導棋，更說徐春鶯與馬治薇情況完全不一樣，馬治薇早就被開除黨籍。

黃帝穎批評，黃國昌擺明在黨紀上掩護徐春鶯，更將涉犯詐欺及銀行法犯罪被法院認定「罪嫌重大」裁定羈押的徐春鶯，瞎扯是賴總統下指導棋，黃國昌簡直法盲。



黃帝穎指出，檢方向法院聲押徐春鶯獲准，三大犯罪事實包括：



1.徐春鶯涉嫌地下匯兌逾1000萬元，違反銀行法最重十年徒刑



2.詐騙貸款獲不法利益逾2000萬元，涉犯刑法詐欺罪及偽造文書罪。



3.涉犯反滲透法，最重五年徒刑。



黃帝穎也提到，因徐春鶯是民眾黨高層，所以實務上列為重大矚目案件，檢察官必須嚴謹蒐證才能連過二關，第一關是說服法院裁准核發搜索票；第二，是用證據說服法官裁定被告羈押禁見。



對此黃帝穎直呼，「刑事程序就直接打臉黃國昌法盲瞎挺詐騙及銀行法犯罪！」他質疑，黃國昌曾是法律人，為何瞎挺詐欺、違反銀行法被法院認定「罪嫌重大」裁定羈押的徐春鶯？



黃帝穎表示，經合理推論，黃國昌的狗仔公司凱思收臺雅200萬與黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部長，涉犯「不違背職務收賄罪」處七年以上徒刑，刑度與徐春鶯詐欺及違反銀行法刑度為三年以上十年以下徒刑，兩人刑度不相上下，因此，長期高舉揭弊、高道德大旗的黃國昌，在黨紀上護航徐春鶯，其實是為黃國昌自己涉貪案留後路。

(圖片來源：三立新聞網)

