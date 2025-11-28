徐春鶯涉犯《反滲透法》遭羈押 黃珊珊：別未審先判

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌從事兩岸地下匯兌、向銀行詐貸，以及收取中國資金為民眾黨台北市長候選人黃珊珊與總統候選人柯文哲站台造勢，遭檢方以違反《反滲透法》及詐欺等四項罪名聲請羈押禁見並獲准。對此，黃珊珊於今（28）日回應，強調檢方提出的指控若無具體證據，恐成為政治操作，並呼籲司法程序應秉持無罪推定原則。

黃珊珊表示，得知相關消息時與外界同樣震驚，因徐春鶯是民眾黨新住民委員會主委，且其所屬的新住民團體長期致力於服務新住民，對社會公益貢獻良多。她回顧柯文哲主政台北市期間，曾設立新住民委員會以保障新住民權益，並強調徐春鶯在選舉過程中係以個人身份支持民眾黨候選人，對於檢方指控其接受指示或資助的說法，必須有明確證據支撐，否則僅是「亂槍打鳥」。

徐春鶯。（圖／中天新聞）

針對徐春鶯涉嫌詐騙一事，民眾黨立法院黨團主任陳智菡也發聲，批評檢調未審先判的行為。她質疑，民進黨多位立委與助理是否自詡為「大法官」，竟能在司法程序尚未展開時，便對徐春鶯進行定罪。陳智菡認為，檢調以組合拳方式影射犯罪，卻無法提供具體證據，令人質疑是否存在政治力介入。

陳智菡進一步指出，台灣作為民主國家，應確保司法獨立，避免犯罪嫌疑與犯罪確定混淆不清，侵害當事人權益。她強調，民眾黨堅決反對詐騙，但更支持正當法律程序，呼籲檢調應以證據為基礎，杜絕未審先判的情況。

民眾黨陣營對此案的立場明確，呼籲檢調單位尊重司法程序，避免政治力干預，並強調在證據不足的情況下，不應以媒體操作影響輿論與選舉。

