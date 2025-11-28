徐春鶯涉犯《反滲透法》遭羈押 黃珊珊：別未審先判
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌從事兩岸地下匯兌、向銀行詐貸，以及收取中國資金為民眾黨台北市長候選人黃珊珊與總統候選人柯文哲站台造勢，遭檢方以違反《反滲透法》及詐欺等四項罪名聲請羈押禁見並獲准。對此，黃珊珊於今（28）日回應，強調檢方提出的指控若無具體證據，恐成為政治操作，並呼籲司法程序應秉持無罪推定原則。
黃珊珊表示，得知相關消息時與外界同樣震驚，因徐春鶯是民眾黨新住民委員會主委，且其所屬的新住民團體長期致力於服務新住民，對社會公益貢獻良多。她回顧柯文哲主政台北市期間，曾設立新住民委員會以保障新住民權益，並強調徐春鶯在選舉過程中係以個人身份支持民眾黨候選人，對於檢方指控其接受指示或資助的說法，必須有明確證據支撐，否則僅是「亂槍打鳥」。
針對徐春鶯涉嫌詐騙一事，民眾黨立法院黨團主任陳智菡也發聲，批評檢調未審先判的行為。她質疑，民進黨多位立委與助理是否自詡為「大法官」，竟能在司法程序尚未展開時，便對徐春鶯進行定罪。陳智菡認為，檢調以組合拳方式影射犯罪，卻無法提供具體證據，令人質疑是否存在政治力介入。
陳智菡進一步指出，台灣作為民主國家，應確保司法獨立，避免犯罪嫌疑與犯罪確定混淆不清，侵害當事人權益。她強調，民眾黨堅決反對詐騙，但更支持正當法律程序，呼籲檢調應以證據為基礎，杜絕未審先判的情況。
民眾黨陣營對此案的立場明確，呼籲檢調單位尊重司法程序，避免政治力干預，並強調在證據不足的情況下，不應以媒體操作影響輿論與選舉。
延伸閱讀
太子集團在台北101租兩層辦公室 卓榮泰：國家門面不能變詐騙
影/黃珊珊批檢察官鬼打牆：故意串連「小沈已給過」與「1500」
柯文哲傳訊「威京小沈已給過」 黃珊珊：這句很正常
其他人也在看
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 6 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 23 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台灣進入準戰爭狀態？總統府反擊馬英九
[NOWnews今日新聞]總統賴清德日前宣布將投入1兆2500億元的國防特別預算，前總統馬英九則批評，幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，總統府發言人郭雅慧昨（27）晚強調，破壞安全穩定現狀、...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 23 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 1 天前
鄭麗文頻見駐台代表撇紅？ 藍委揭「政論節目播一半關切電話就來」
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 國民黨主席鄭麗文近日密集會晤多國駐台代表，包括AIT處長谷立言，引發外界揣測是否意在淡化黨內對她的「紅色濾鏡」質疑。一藍營人士指出，外國駐台代表例行與重要政治人物接觸屬外交常態，並不意味替鄭麗文背書；反倒是她鮮明的親對岸形象、黨中央人事布局與引熱議言論，持續讓黨內中間派及選民對國民黨2026與2028選戰前景感到憂心...匯流新聞網 ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 天前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 4 小時前
中職／台鋼雄鷹9人戰力外、曾因德撲挨罰郭俞延也在 球團說因戰力考量
台鋼雄鷹28日提交60人契約保留名單，有9人未在保留名單內，分別為張喜凱、陳暐皓、曾品洋、陳重光、郭俞延、楊達翔、孫易伸、洪瑋漢、巴奇達魯．妮卡兒，其中陳暐皓、陳重光、郭俞延和洪瑋漢等4人，球團將評估是否洽談2026年賽季合約，而其中受到外界注目的就是郭俞延，日前他才因接觸德州撲克手遊遭球隊、聯盟禁賽和罰款。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 7 小時前
嚇! 女駕駛下車沒熄火 搶匪趁隙躲後座劫財又劫車
中部中心／黃毓倫、羅宇翔、張家維 南投報導開車如果轉頭看到陌生人在後座，肯定會嚇到半死！南投草屯發生恐怖打劫案件，女子開車去超商，下車時粗心沒熄火，搶匪趁隙溜上車，還躲在後座，女子轉頭看到車上有人，驚嚇指數破表，歹徒順勢還爬到前乘客座搶錢，女子伺機開車到宮廟求救，結果可能太緊張，又沒熄火拔鑰匙，車子就被歹徒開走。警方獲報在農場逮到搶匪，當場搜出車鑰匙和毒品！受害女子開著白色轎車，來到超商前停車，車子沒熄火，人就下車了。女子想說才一下子，放心在超商操作機台，沒想到，一名男子上車囉～歹徒趁隙打開駕駛座車門潛入，但同時間這名女子也要上車了，歹徒來不及下車趕緊躲到後座。女子第一時間沒發現人影，開著開著才發現後座有人，當下快嚇死，而歹徒竟然也不慌張逃跑，直接從後座爬到前乘客座，搶走女子的皮夾搜刮現金。嫌犯從後座爬到前乘客座，搶走皮夾內４８００元。（圖／民視新聞）女子驚嚇之餘試圖保持冷靜，伺機開往宮廟下車求救，疑似太緊張，這回又沒熄火，就在她下車時，又給嫌犯製造機會，直接把車子開走。警方獲報，調畫面鎖定車輛動向，在農場找到嫌犯。嫌犯落網時相當狼狽，全身爬滿螞蟻，想逃卻被逮個正著，還辯稱車鑰匙是他的，員警當場試車，人贓俱獲，還搜出毒品依托咪酯煙彈。警方除了搜到車鑰匙還搜到毒品（圖／民視新聞）草屯分局偵查隊長簡伯全：「一名女子稱下車購物，車輛未熄火未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，除取走其皮夾內新台幣4800元外，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」女子先是太粗心沒熄火就去超商，求救時又太緊張沒熄火，連犯兩次錯誤，讓自己身陷險境。民眾（非當事人）：「我會嚇死，而且很可怕，因為畢竟後面是陌生人。」民眾（非當事人）：「會嚇到，所以建議就是，你如果要下車買東西的話，建議車子真的還是要鎖。」不要以為下車時間很短，監視器有在拍就沒在怕，記得門都要上鎖。幸好這回命大，偷偷上車的歹徒沒帶武器也沒因為失風傷人，否則丟的恐怕不是財物，連小命也不保！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：嚇！南投女駕駛下車沒熄火 搶匪趁隙躲後座劫財又劫車 更多民視新聞報導花蓮通緝犯拒捕持刀襲警 逃亡多日終落網高雄誇張搶案! 老婦人金項鍊遭搶匪硬扯 5小時速逮嫌謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前