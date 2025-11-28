徐春鶯涉詐欺等3罪遭羈押 林楚茵曝黃國昌裝死：揭弊神技遇自己人就失靈？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

具中配身份的民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，過去曾被民眾黨考慮列入不分區名單引發爭議。如今傳出她涉入詐欺、違反銀行法、反滲透法，遭新北地院裁定羈押禁見。對此，民進黨立委林楚茵今（28）日質疑，民眾黨內藏「共諜+詐欺犯」，黨主席黃國昌的「揭弊神技」遇到自己人就失靈？

針對民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉入詐欺、違反銀行法、反滲透法，林楚茵質疑「黃國昌嘴巴喊打詐，結果民眾黨中央就是最大詐騙集團？」（資料照）

「是裝睡還是縱容？」林楚茵透過臉書指出，徐春鶯被法院裁定「羈押禁見」，黃國昌整天咆哮別人，遇到黨內涉嫌「紅色滲透」與「金融詐貸」就裝死一點聲音都沒有，是心虛還是縱容？

林楚茵說，檢調查出的事實觸目驚心，徐春鶯是「出賣國家安全」與「掏空金融秩序」的雙重重罪，一方面涉嫌以不實文件向銀行詐貸約2000萬元，另一方面又涉嫌受中共指示與資助，為柯文哲、黃珊珊助選。

「黃國昌嘴巴喊打詐，結果民眾黨中央就是最大詐騙集團？」林楚茵痛批，黃國昌一再消費打詐議題，結果民眾黨的核心幹部，竟然是涉嫌利用假文件、向銀行詐貸2000萬的詐欺慣犯。

林楚茵質疑，身為黨主席的黃國昌視而不見，這就是民眾黨所謂的「新政治」嗎？一邊喊著居住正義、財政紀律，一邊卻讓詐貸嫌疑犯身居高位？若徐春鶯當初真的順利當上立委，中國滲透台灣根本如入無人之境，也難怪國民黨急著修國籍法幫中配擔任公職解套。

