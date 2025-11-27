徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押禁見 陳智菡護航開轟賴清德：乾脆點名查柯文哲

徐春鶯涉詐欺及《反滲透法》，27日遭羈押禁見。（本刊資料照）

有中配身分的民眾黨新住民委員會主委徐春鶯昨（27日）驚傳涉犯《反滲透法》《銀行法》《刑法》詐欺罪等，遭新北地檢帶回約談，複訊後聲押禁見獲准。民眾黨對此發出3點聲明，民眾黨立法院黨團主任陳智菡則發文為徐春鶯護航，嗆總統賴清德要不要乾脆宣布「國安紅線就是不准支持在野政黨」，或乾脆宣布下一個要查的是民眾黨前主席柯文哲。

涉地下匯兌、詐貸、收中共資金助選 新北地院裁定羈押

徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌，並與銀行間有不實文件涉及業務登載不實、詐貸新台幣2,000萬元； 2024年柯文哲參選總統、2022年黃珊珊參選台北市長時，徐也疑似接受中方資助為柯、黃站台。

新北地檢26日兵分多路搜索並將徐春鶯帶回約談，新北檢表示，經訊問後認為徐春鶯涉犯《銀行法》第125條第1項、《刑法》第216條、第215條行使業務上登載不實文書、《刑法》第339條第1項詐欺取財、《反滲透法》第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持；她也涉犯《反滲透法》第9條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢等罪嫌。

檢方認為其犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮證或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見；新北地方法院昨傍晚裁定表示，依檢察官提出的相關事證，認定有羈押之必要，並禁止接見通信。

民眾黨3點聲明 要檢調「別重蹈覆轍」

對此民眾黨發出3點聲明表示：一、台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障；二、針對徐春鶯遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展；三、籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

民眾黨針對徐春鶯遭羈押一事發出聲明，陳智菡則在臉書發文聲援。（本刊資料照）

陳智菡護航徐春鶯 稱羈押理由好可怕

陳智菡傍晚發文表示，當碰到兩岸婚姻問題、青年交流、陸籍新住民權益保障時，很多人第一個會找到徐春鶯，讚她非常熱心又溫暖、嫻熟兩岸交流事務。陳智菡說，賴清德的「國安行動方案」山雨欲來，徐春鶯搶因《反滲透法》第4條遭到羈押禁見，羈押理由還提到她曾在總統大選幫忙候選人站台。她直呼「好可怕的事由，賴總統要不要乾脆昭告天下，你的國安紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲。」

陳智菡痛批賴清德毫無民胞物與的胸懷，假借國安之名、行政治迫害之實，更表示她要提醒從中國大陸入籍的新住民朋友們：「台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心！」

