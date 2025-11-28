徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押 卓冠廷示警國民黨修法：害台門戶洞開

徐春鶯因涉犯《反滲透法》《銀行法》《刑法》詐欺罪等，目前遭羈押禁見。（本刊資料照）

身為中配的民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉犯《反滲透法》《銀行法》《刑法》詐欺罪等，新北地檢署檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。民進黨新北市議員卓冠廷今（28）日po文，強調徐春鶯差點擠進民眾黨不分區立委名單，他還示警提到國民黨將修法，「要搞一套修法保障中國人在台參政，民眾黨還要繼續唱和」，不管從兩岸條例、國籍法下手，「都是害台灣門戶洞開的幫凶。」

徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌，並與銀行間有不實文件涉及業務登載不實、詐貸新台幣2,000萬元； 2024年柯文哲參選總統、2022年黃珊珊參選台北市長時，徐也疑似接受中方資助為柯、黃站台。她因涉嫌詐欺、反滲透法等罪昨（27）日遭羈押。

廣告 廣告

卓冠廷今於臉書po文談及此事，指2023年當時的民眾黨主席柯文哲曾嗆學生，徐春鶯還沒進司法程序評論個什麼東西。卓揶揄反問「那現在可以評論了吧」，並強調這不是政治迫害，認為徐就是「經濟犯罪」「國安漏洞」。

卓冠廷更補充說道，徐春鶯差點就擠進民眾黨不分區立委名單，「還會有多少個對中國負有情報及滲透任務的中國人密謀此行？」最後他特別示警，國民黨現在要搞一套修法保障中國人在台參政，民眾黨還要繼續唱和，「不管從兩岸條例還是國籍法下手，都是害台灣門戶洞開的幫凶。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押禁見 陳智菡護航開轟賴清德：乾脆點名查柯文哲

高市早苗「台灣有事論」改口了？ 矢板明夫曝解讀誤判：未收回任何發言

「洛鞍」颱風將生成！ 日本氣象廳預估路徑曝光了