徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押！簡舒培酸爆：沒點前科不敢在民眾黨混

台北市議員簡舒培酸民眾黨，網友這句「沒點前科還不敢在民眾黨混」，看來還真的不是開玩笑（圖／記者楊士誼攝影）

民眾黨曾有意納入不分區立委名單的中配、新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌違反銀行法、反滲透法等罪遭羈押，但民眾黨立法院黨團主任陳智菡卻稱，總統賴清德假借國安之名行政治迫害之實。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（29）日大酸，網友這句「沒點前科還不敢在民眾黨混」，看來還真的不是開玩笑，民眾黨是真的想用一黨之力寫完一本六法全書，更特別著墨在貪污跟「反滲透法」。

「中共資金企圖染指國會，民眾黨努力當背後推手」，簡舒培怒轟，前有馬治薇，後有徐春鶯，兩席立委候選人都違反「反滲透法」。她指出，民眾黨前主席柯文哲的司法案件還在審理中，現任主席黃國昌又爆出一堆狗屁倒灶的醜聞，現在正列為貪污他字案被告調查中，沒想到現在徐春鶯又因涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法遭到羈押禁見。

簡舒培大酸，網友這句「沒點前科還不敢在民眾黨混」，看來還真的不是開玩笑，民眾黨是真的想用一黨之力寫完一本六法全書，更特別著墨在貪污跟「反滲透法」。

「中共資助者想進軍國會，民眾黨來幫忙」，簡舒培說，除了以不實文件向銀行詐欺之外，徐春鶯更涉嫌受滲透來源指示、委託或資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持。指向非常明確，就是徐春鶯2022幫黃珊珊站台、2024為柯文哲造勢，背後有人指示、委託或資助，而最積極滲透台灣、介入選舉的，除了中國還有誰？

簡舒培表示，在2024總統立委選舉期間，曾任民眾黨桃園市黨部發言人的馬治薇，在以無黨籍參選立委時，同樣爆出疑似接受中共資助競選經費，同樣因為涉犯反滲透法遭到羈押禁見。今年10月，馬治薇因違反反滲透法，二審被判2年8個月，但現在仍是獲得黃國昌稱讚的「小草傳媒」成員，繼續默默地為民眾黨付出。

簡舒培說，民眾黨到底為了什麼，非得要想方設法地把這些接受中共資助的人放進台灣國會？她也質疑，馬治薇慘遭切割，徐春鶯卻擁有媲美柯文哲的「政治迫害」待遇？

簡舒培表示，馬治薇涉犯反滲透法遭羈押時，當時還在選總統的柯文哲，面對這個曾經大力推薦「很優秀」、「刺客級人才」候選人，光速切割說「不曉得發生什麼事」、「（馬治薇）很小咖」，連一堆站台合照都能睜眼說瞎話，「公開行程很難避免」。反觀現在，徐春鶯一被羈押，柯文哲的心腹大將陳智菡馬上跳出來罵罵號，說這是政治操作、政治迫害，甚至還想綁架所有中國新住民，把其他安分守己、認同台灣的中配拿來跟共諜相提並論。

簡舒培質疑，民眾黨身上有司法案件的人不少，但值得讓他們喊一句「政治迫害」的，除了柯文哲這塊神主牌，就是黃國昌、高虹安這層級，其他的大多是幾句「不知道、不明瞭」就火速切割。如今，一個沒有公職身份的徐春鶯，卻動用到陳智菡出來幫忙罵賴清德？民眾黨到底在怕什麼？如果說收受中共7位數資金選立委的馬治薇只是小咖，看到這樣的差別待遇，真的很讓人好奇，徐春鶯的「滲透來源」到底有多大咖？

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

