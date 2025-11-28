徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押！鄭麗文轟：賴清德無情追殺陸配

記者陳思妤／台北報導

鄭麗文受訪轟賴清德追殺陸配（圖／翻攝畫面）

曾獲民眾黨不分區立委提名的中配徐春鶯，27日因違反銀行法、刑法詐欺罪、反滲透法第4條等罪遭新北地檢裁定羈押禁見。不過，國民黨主席鄭麗文今（28）日痛批，總統賴清德上任後，就對陸配展開各種無情追殺，好像把陸配當成特定族群，違反憲法對基本人權的保障。

徐春鶯涉詐欺、反滲透法等罪遭羈押禁見，但鄭麗文今天到台中清水的觀音廟祈福接受媒體聯訪時，她先是說，對於民眾黨不方便做評論。

接著，鄭麗文批評，整體而言可以感受到賴清德上任後，就對陸配展開各種無情追殺，好像把陸配當成特定族群，這違反中華民國憲法對於平等、言論自由、思想自由、遷徙自由等基本人權的保障。

「不可以因人設事！」鄭麗文說，憲政跟法規也不是執政黨說要怎麼做就怎麼做，應該是依法行政的法治國家，意識形態上綱到國安法去壓迫某一些特定的族群，這是違反中華民國憲法對基本人權的保障。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

