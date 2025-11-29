徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押！黃國昌：賴清德下指導棋惡意連結柯文哲

記者陳思妤／台北報導

徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押，黃國昌批評，賴清德下指導棋惡意連結柯文哲（圖／翻攝畫面）

民眾黨曾有意納入不分區立委名單的中配、新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌違反銀行法、反滲透法等罪遭羈押。但民眾黨主席黃國昌今（29）日稱，「徐春鶯我們目前台灣民眾黨相關的訊息毫無所知」，還批總統賴清德親自下指導棋，惡意連結民眾黨前主席柯文哲的總統大選，葬送台灣的法治，以及台灣人民對司法的信心。

黃國昌今天出席「極端氣候下跨域整備與韌性強化論壇」接受媒體聯訪。媒體詢問，徐春鶯遭到羈押，而前立委參選人馬治薇之前有被開除黨籍，是否有打算對徐春鶯做出裁處？黃國昌稱，她們倆個的情況完全不一樣，馬治薇早就被開除黨籍，「徐春鶯我們目前台灣民眾黨相關的訊息毫無所知」，不像一些特定的媒體有特殊的管道還有檢方可以放話，檢方可以洩露偵查不公開的秘密，在媒體上刻意地配合炒作，「再加上我們賴清德總統都親自下指導棋」。

黃國昌稱，一個總統針對個案下指導棋下那麼明確，惡意連結柯文哲總統大選的競選，司馬昭之心台灣人看得非常清楚。他說，2024柯文哲競選活動沒有一場是徐春鶯辦的，結果現在檢方違反偵查不公開原則，洩露特定訊息給特定媒體配合炒作，黨檢媒三位一體果然是名不虛傳，讓人嘆為觀止，葬送的是台灣的法治， 以及台灣人民對司法的信心。

媒體也追問，怎麼看《自由時報》報導，資助徐春鶯的中方包括中共衛星黨「中國國民黨革命委員會」？黃國昌則稱，應該問《自由時報》資訊來源是哪裡，那新北檢要不要動起來，這不是光明正大、赤裸裸的洩密嗎？

黃國昌嗆，《自由時報》消息哪裡來？新北檢放給《自由時報》嗎？還是《自由時報》會通靈，剛剛的問題剛好印證他說的黨檢媒三位一體又復活，為了惡意連結柯文哲，相同操作又出現。他稱，「賴清德主政下台灣法治不斷沉淪，人民對司法信心不斷下降，司法公信力為什麼倒地不起趴在地上，賴清德請你好好想一想！」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

