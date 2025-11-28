徐春鶯涉詐遭押！檢認犯反滲透法 黃珊珊：拿出證據

新北市 / 綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉嫌 違反 「銀行法」與詐欺等罪嫌，昨(27)日遭新北地院裁准羈押禁見，更被檢方認定涉犯「反滲透法」，收中資介入總統及縣市長選舉，分別在2022年幫忙台北市長參選人黃珊珊，以及2024年民眾黨總統候選人柯文哲站台。對此，黃珊珊認為檢調的指控很嚴重，應該要拿出具體證據。

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯(2023.11.05)說：「副總統點名我是共產黨員，他有證據嗎。」來台32年的中配徐春鶯，2年前被點名是共產黨員，要時任副總統賴清德拿出證據，而她過往曾捲入生技公司吸金案，26日又遭新北檢約談。

涉嫌違反銀行法詐欺及反滲透法等罪嫌，認為她犯罪嫌疑重大並有逃亡滅證，勾串證人之虞昨(27)日下午法院裁定羈押禁見，民眾黨新住民委員會主委徐春鶯(2023.11.16)說：「已經跟民眾黨婉謝了，有可能提名不分區立委的這個邀請。」

2023年曾一度傳出徐春鶯，將被柯文哲納入不分區立委名單，但中配身分及相關言論爭議最終喊卡，近年則以民眾黨，新住民委員會主委身分活躍兩岸，對此民眾黨回應基於無罪推定原則，在相關事證釐清前，國民的權益與人身自由都應獲得保障，目前無從得知徐春鶯涉案理由，呼籲檢調勿枉勿縱。

主持人(2024.1.12)說：「熱烈歡迎，徐春鶯。」柯文哲凱道選前之夜，徐春鶯也曾出席，現在還傳出檢調發現，徐春鶯疑似受中方資助，在2024總統大選，及2022台北市長選舉期間，替柯文哲和黃珊珊站台造勢宣傳支持，黃珊珊坦言非常震驚。

立委(眾)黃珊珊說：「這是一個非常嚴厲的指控，說她接受指示，受人資助，這需要拿出具體的證據，我想在任何人沒有被定罪之前，都是無罪推定。」徐春鶯身分敏感牽動兩岸關係，相關金流是否牽扯黨政活動，檢調持續追查中。

