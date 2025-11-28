徐春鶯疑涉詐貸兩千萬周軒批白挺詐騙 陳智菡反擊：綠營助理自命為大法官？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，昨（27）日因涉及反滲透法及詐欺等相關案件，遭裁定羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡昨天在臉書貼文聲援徐，但綠營政治工作者周軒在臉書貼文稱，徐犯罪型態有用不實文件詐貸台灣的銀行兩千萬元，質疑這根本就是詐騙集團的手法，「請問民眾黨挺詐騙嗎？」陳智菡今早被問及此事時回應，民眾黨絕對不挺詐騙，挺的是正當的法律程序，「我也非常好奇，民進黨現在從立委到助理，各個都自命為大法官？可以這樣未審先判？」

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨團提供）

陳智菡今早出席民眾黨立院黨團記者會，會後受訪時被問及挺徐春鶯反遭質疑一事。陳智菡說，民眾黨絕對不挺詐騙，挺的是正當的法律程序，「我也非常好奇，民進黨現在從立委到助理，各個都自命為大法官？可以這樣未審先判？」

陳智菡說，現在在司法，甚至審理都還沒，竟然就可以這樣未審先判扣罪名。今天媒體直接用犯反滲透法、刑法、詐欺等罪，「請問一下，你們這些大法官或是媒體，可以這樣未審先判嗎？人民沒有正當的程序嗎？」有多少證據就說多少話，現在看到的是檢調用各種組合拳，影射這個人犯罪，但又拿不出明確的證明，「最清楚的就是幫柯文哲造勢，所以現在在台灣，幫特定的政黨候選人造勢，等於犯罪嫌疑、等同於犯罪嗎？」

陳智菡表示，台灣是一個民主國家，希望台灣還有正當的法律程序，千萬不要未審先判，千萬不要用犯罪嫌疑等同於犯罪確定這樣的未審先判，侵害當事人權益，民眾黨要表達的是這個，也不希望有任何政治力介入到司法中。



