徐春鶯突遭羈押禁見 他批：刻意針對柯文哲

▲原本被民眾黨列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，驚傳遭新北地檢署聲押禁見。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）

[NOWnews今日新聞] 原本被民眾黨列入不分區立委名單的中配徐春鶯，驚傳遭新北地檢署以涉嫌違反《銀行法》、詐欺罪及《反滲透法》等罪名發動搜索約談，並聲押禁見。媒體人吳子嘉27日在網路節目《董事長開講》中，直言徐春鶯遭羈押禁見一事可說是「項莊舞劍，意在沛公」，質疑此案並非單純司法偵辦。

吳子嘉表示感到莫名其妙，認為總統賴清德需要民眾黨8席立委的支持才能順利通過立法院預算審查，理應對民眾黨前主席柯文哲「非常好才對」。但他質疑，在柯文哲即將重出政壇之際，突然將其友人收押禁見，這種「示好」的方式令人不解。他接著指出，此案是2022年發生的「老案子」，質疑新北檢、台中市調處辦案怎會拖延3年。

吳子嘉質疑，此案明顯是「庫存」的舊案，刻意挑選在柯文哲即將復出前發動偵辦與羈押。他認為，早不抓、晚不抓，現在才要抓徐春鶯，有相當程度的故意針對柯文哲及民眾黨，態度過於明確。吳子嘉強調，這不能說是司法迫害，但故意挑選時機點的作法，已明顯是衝著柯文哲而來。

