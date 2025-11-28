徐春鶯突遭羈押禁見！吳子嘉質疑：項莊舞劍、意在沛公？

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，於11月27日遭新北地方法院裁定羈押禁見，震驚政壇。徐春鶯曾是2024年民眾黨不分區立委名單的熱門人選，此次被新北地檢署以涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺罪及反滲透法第4條等罪名發動搜索，並於約談後聲押禁見。

徐春鶯遭羈押禁見。（圖／中天新聞）

媒體人吳子嘉在《董事長開講》網路直播節目中，針對此案發表看法。他表示，徐春鶯案是2022年的舊案，案件拖延至今才採取行動令人不解。他直指，這次羈押行動的時機選擇耐人尋味，尤其在民眾黨前主席柯文哲即將重出政壇的敏感時刻。吳子嘉認為，總統賴清德需要民眾黨8席立委的支持以順利推動立法院預算審查，按理應該對柯文哲示好，但如今卻發生針對民眾黨高層的司法行動，這種「示好」方式顯得相當矛盾。

柯文哲。（圖／中天新聞）

吳子嘉進一步指出，此案由新北地檢署與調查局台中市調處聯手辦理，卻歷時三年才有進展，顯然不太合理。他質疑這是針對柯文哲與民眾黨的政治操作，並形容此舉為「項莊舞劍，意在沛公」。他更直言：「為何不早抓？偏偏選在柯文哲即將復出的時候。」他認為，這顯示出某種程度的刻意安排，並呼籲外界關注此案是否涉及政治動機。

針對此案是否與即將到來的政治活動相關，吳子嘉強調雖無法直接定性為司法迫害，但此案的時機與行動模式，難免讓人聯想到背後可能存在的政治考量。他也在節目中為民眾黨發聲，替徐春鶯喊冤，並呼籲外界正視此案的真相。

