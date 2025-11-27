徐春鶯罪責最重的不是反滲透法！律師曝「真正重罪」：可判十年徒刑

政治中心／黃依婷報導

過去傳出被民眾黨納入「不分區立委安全名單」的中配、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，遭新北地檢以涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪發動搜索，聲請羈押獲准。對此，律師黃帝穎也指出，「徐春鶯涉犯罪責最重的不是反滲透法，而是違反銀行法可重判十年徒刑」。

黃帝穎發文，徐春鶯涉犯反滲透法，最重僅五年有期徒刑，真正重罪是詐騙案中常見的銀行法，徐春鶯被法院裁定羈押的罪名中，違反銀行法第125條，處3年以上10年以下徒刑。如徐春鶯犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2500萬元以上5億元以下罰金。

廣告 廣告

黃帝穎提到，偵辦民眾黨原擬提名不分區立委屬於矚目案件，檢察官嚴謹偵辦才能連過法院兩關，檢察官蒐證說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票，檢察官嚴謹偵辦，才能以證據說服法院徐春鶯罪嫌重大且有羈押必要，法院開庭審理後才會裁定被告羈押禁見。

黃帝穎表示，雖然反滲透法的五年徒刑，不如違反銀行法的七年以上或十年徒刑重罪，但社會仍高度關注中國資助或指示徐春鶯在總統選舉、市長選舉支持了哪些候選人？這同時檢驗被中國支持而既得利益的這些候選人，有哪些言行背棄對台灣民主憲政的忠誠義務？

更多三立新聞網報導

徐春鶯遭羈押！他列5點喊「事情很大條了」 網酸爆：也算超越藍綠

中配徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見 黃珊珊辦回應：求勿枉勿縱、真相大白

快訊／徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見！民眾黨發3聲明：無從得知涉案理由

受中國指示、資助幫特定人士站台 中配徐春鶯涉「反滲透法」羈押禁見

