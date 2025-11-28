徐春鶯被押 卓冠廷提柯文哲昔日力挺言論酸：可以評論了吧？

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪，遭羈押禁見。前民眾黨主席柯文哲昔日力挺徐的言論被翻出，這讓民進黨新北市議員卓冠廷今（28）日開酸，「現在可以評論了吧？」

柯文哲在2023年11月時稱，「她（徐春鶯）最近五年有做甚麼壞事嗎？她有犯法嗎？」、「賴清德要不要出來道歉？她哪個地方是共產黨？」、「進入司法程序都還沒有，你評論甚麼東西？」

卓冠廷發文表示，2023年柯文哲嗆，徐春鶯還沒進司法程序，評論個什麼東西，「那現在可以評論了吧」。根據已揭露的內容，徐涉嫌從事兩岸地下匯兌約新台幣1000萬元，觸犯銀行法。

廣告 廣告

卓冠廷也提到，另外，徐春鶯以不實文件涉及業務上登載不實文書與詐貸新台幣約2000萬元行為，涉觸犯詐欺罪嫌。檢調更查出，徐涉嫌收受滲透來源資助，為2022黃珊珊選市長、2024柯文哲選總統站台」

卓冠廷認為，這不是政治迫害，徐春鶯就是經濟犯罪、國安漏洞。有一個徐春鶯差點擠進民眾黨不分區立委名單，還會有多少個對中國負有情報及滲透任務的中國人密謀此行？

卓冠廷強調，國民黨現在要搞一套修法保障中國人在台參政，民眾黨還要繼續唱和，不管從兩岸條例還是國籍法下手，都是害台灣門戶洞開的幫兇。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

黃國昌揭弊神技遇到徐春鶯就失靈？林楚茵：民眾黨就是最大詐騙集團

曾幫忙站台！徐春鶯涉反滲透法遭押 黃珊珊幫喊冤：想透過媒體未審先判

徐春鶯讓紅色蜘蛛網現形？吳靜怡：反滲透法炸裂民眾黨

前藍發言人質疑賴推1.25兆國防預算 王義川嗆：屎滾才要買馬桶？

