徐春鶯被押 賴清德籲熱衷推動修改國籍法的立委三思

賴清德總統28日呼籲立法院目前熱衷推動修改國籍法的立委三思，只有團結愛台灣、保護國家與推動國家社會進步，「這才是我們共同要去推動」。（洪榮志攝）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉反滲透法被羈押禁見，民眾黨嗆「政治迫害」，賴清德總統28日在台南市特別舉韓國網紅金針菇、烏克蘭瑞莎及來自中國福建的邱巧珠等3人「對台灣的愛」為例，強調他身為總統對在台灣數十萬新住民的貢獻充滿感激，並呼籲立法院目前熱衷推動修改國籍法的立委三思，只有團結愛台灣、保護國家與推動國家社會進步，「這才是我們共同要去推動」。

賴總統指出，台灣民主多元、自由開放，任何人不管哪個族群、來自何方或是何時到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。身為總統，他感激數十萬新住民在家庭、工作或對社會的貢獻，相信國民與他一樣，很歡迎這些熱愛台灣的新住民。

廣告 廣告

賴總統還說，最近才拿到居留身分的金針菇喜歡也宣傳台灣，也非常高興領到政府發的新台幣1萬元，甚至額外自掏腰包到韓國做很多看板介紹台灣，希望韓國鄉親到台灣旅遊，一起愛台灣，這就是用行動表達支持台灣。

另外，來自烏克蘭的瑞莎成為台灣媳婦後，融入這個大家庭，以體操專業盡她的力量教台灣小孩，甚至找各種資源帶台灣小孩出國參加國際比賽，相信大家一定非常感動瑞莎對台灣的愛。

至於來自中國福建的邱巧珠，20幾歲嫁到雲林縣後，隔天就與夫家一起做雞蛋批發工作，從不會到全面負責，收蛋、付錢、運送蛋到攤商後收錢一手包辦，最近還用養生雞蛋做蛋捲獲一致好評，生意很好，更難得的是捐款幫弱勢，贏得地方民眾一致肯定。

賴清德認為，台灣是民主國家與法治社會，每個新住民都受台灣法律同樣保護，如果有做違法、傷害國家的事，國家也須依法處置。所以他非常希望，目前立法院在討論國籍法的立法委員，「不要愛之適足以害之」，沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任。一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民，會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧沒有進步。

賴清德強調，目前討論國籍法的行為與言論其實都多餘、沒必要，希望立法院目前熱衷於推動修法的立委三思，團結愛台灣、保護國家與推動國家社會進步，「這才是我們共同要去推動」。

【看原文連結】