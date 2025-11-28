徐春鶯被羈押禁見！她諷：黃國昌裝睡

▲徐春鶯因涉詐欺、反滲透法等，被新北地院裁定羈押禁見。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 具中國籍配偶身分的徐春鶯因涉詐欺、反滲透法等，被新北地院裁定羈押禁見。對此，民進黨立委林楚茵今（28）日質疑，民眾黨內藏「共諜＋詐欺犯」，黃國昌的「揭弊神技」遇到自己人就失靈？

曾被民眾黨考慮納入不分區立委名單的徐春鶯，因捲入天擎生技吸金案，遭新北地檢署以涉犯詐欺、違反銀行法等罪嫌以及涉犯反滲透法，於昨向法院聲請羈押禁見，法院隨後也裁准羈押禁見。

「是裝睡還是縱容？」林楚茵說，黃國昌整天咆哮別人，遇到黨內涉嫌「紅色滲透」與「金融詐貸」就裝死一點聲音都沒有，是心虛還是縱容？

廣告 廣告

林楚茵表示，民眾黨新住民委員會主委徐春鶯被法院裁定「羈押禁見」，檢調查出的事實觸目驚心，是「出賣國家安全」與「掏空金融秩序」的雙重重罪，一方面涉嫌以不實文件向銀行詐貸約2000萬元，另一方面又涉嫌受中共指示與資助，為柯文哲、黃珊珊助選。

「黃國昌嘴巴喊打詐，結果民眾黨中央就是最大詐騙集團？」林楚茵說，黃國昌一再消費打詐議題，結果民眾黨的核心幹部，竟然是涉嫌利用假文件、向銀行詐貸2000萬的詐欺慣犯，身為黨主席的黃國昌視而不見，這就是民眾黨所謂的「新政治」嗎？「一邊喊著居住正義、財政紀律，一邊卻讓詐貸嫌疑犯身居高位？」

林楚茵認為，若非檢調介入，後果不堪設想，試想，若徐春鶯當初真的順利當上立委，中國滲透台灣根本如入無人之境，也難怪國民黨急著修國籍法幫中配擔任公職解套。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

馬英九轟賴清德形同進入準戰爭狀態 府反擊：北京才該反省

疑假冒台灣人諷香港大火如101煙火！黃捷：刻意離間台港情誼

已邁入超高齡社會！賴清德：提前在明年啟動長照3.0 盼達3願景