徐春鶯被羈押 律師指反滲透法「關鍵3字」：上面還有人？

論壇中心/綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，新北地院裁准羈押禁見。對此，執業律師陳君瑋表示，地檢署裁定中所提及的反滲透法第9條中明確寫道，受滲透來源指示、委託或資助而「再轉指示」，這就代表徐春鶯「上面還有其他人」，目前共犯還在逃，徐才會被羈押。

陳君瑋在《台灣向前行》節目中指出，地檢署裁定中，特別提及反滲透法第9條，條文中寫的「轉指示」，就代表徐春鶯上面還有其他人，法院才會認同有「逃亡、串滅證之虞」。陳君瑋質疑，「民眾黨的其他人還有誰」？黃珊珊、柯文哲、甚至是逃亡的中的橘子有沒有嫌疑？還是其他的民眾黨人、其他的中配？陳君瑋認為，檢調都可以朝這些方向繼續調查。

政治評論員張益贍也進一步質疑，當時柯文哲跟黃珊珊才有民眾黨不分區立委提名權，所以徐春鶯「轉指示」是誰？張益贍也指出，2023年黃珊珊在徐春鶯相關爭議時，曾傳LINE給柯文哲說「要不要找國台辦聊聊」，張益贍直批，光這句話，就顯示出黃珊珊涉及反滲透法，有接受對岸指示的問題。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：徐春鶯被羈押 陳君瑋指反滲透法「最關鍵3字」：上面還有人？

