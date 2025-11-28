徐春鶯讓紅色蜘蛛網現形？吳靜怡：反滲透法炸裂民眾黨

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪，遭羈押禁見。時事評論員吳靜怡今（28）日說，民眾黨近年的中國疑雲，已不再是單一事件，而是連成一張越來越清晰的「紅色蜘蛛網」，該事件等同炸裂民眾黨。

吳靜怡發文表示，徐春鶯涉介選不是單點事件，恐怕是跨兩年的系統性佈局！新北地檢署偵辦徐春鶯案，揭露了一條長達兩年的滲透鏈，從2022年台北市長選舉到2024年總統大選，徐被檢調認定疑似受中方「滲透來源」指示、資助，先替黃珊珊助選，再替柯文哲站台、宣傳，這不是一般助選，而是反滲透法的完整典型案例，從指揮鏈、金流鏈、行動鏈，三條線交織，成為完整的滲透網絡。

吳靜怡說，民眾黨新住民委員會主委徐春鶯徐春鶯涉嫌違反《反滲透法》、《銀行法》及《刑法》詐欺罪等多項罪名，經法院裁定羈押禁見，2023年10月徐春鶯曾列入民眾黨不分區立委名單，被評為比國民黨還要紅，後因被爆出疑似中共黨員身份及統戰經歷而引發政壇熱議，最終未獲提名。

吳靜怡也說，同年11月3日，黃珊珊傳LINE給柯文哲表示：「今天中時聯合社論都在幫陸配講話」、「讓子彈飛一下」、「要不要我找國台辦聊聊」柯文哲見狀回：「陸配依照原定計畫進行，讓她充分曝光，看她有沒有能耐打贏，反正我們備胎先準備好。」這表示柯文哲刻意在媒體面前說沒見過徐春鶯，但卻是企圖隱瞞「原訂計畫」？計畫的背後是不是跟國台辦有關？

吳靜怡直言，民眾黨近年的中國疑雲，已不再是單一事件，而是連成一張越來越清晰的「紅色蜘蛛網」！從馬治薇涉收中國資金參選立委，被質疑是境外勢力的「被動接收者」，如今，徐春鶯被檢調認定涉受中方指示、資助，甚至本身即為滲透來源，民眾黨內的角色已從「接受金援」升級為「執行滲透」。

吳靜怡認為，民眾黨不是偶然踩到紅線，而是愈走愈深，從被動到主動、從被資助到被滲透，政治核心層層被外力滲入，形成一張就像是以柯文哲為中心、向外延展的紅色網絡。無論民眾黨怎麼一再地否認「個案」，但已經累積成「結構」！要成為民眾黨的大咖不容易，似乎要有一案又一案的資歷！

吳靜怡提到，檢調掌握的證據顯示，徐春鶯涉犯三大類罪行：一、接受中方指示及資助，介入台灣選舉，為特定候選人宣傳，違反《反滲透法》不得站台、造勢或接受媒體採訪宣傳的規定。二、從事地下匯兌逾千萬元。三、持不實文件詐貸2000餘萬元。

吳靜怡續提，此外，徐春鶯還涉嫌與天擎生技吸金案有關聯，2021年擔任該公司監察人，該案涉及假增資、真賣股不法獲利上億元，另六名被告包含共謀詐貸及被徐女找去參與造勢者，分獲交保。

吳靜怡認為，民眾黨是對岸的政治通道看來不是評論，徐春鶯成為實錘證據；介選成為外力操控台灣選舉的國安事件，不只資助地方選舉，滲透層級從政黨立委、市長到總統大選。政黨是不是一再為了私利操作中配議題？為了私利撕裂台灣人與新住民情感？想起徐春鶯在柯文哲選前之夜登台高呼「只有柯把新住民放在首位」，有夠諷刺！

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

