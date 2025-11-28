徐春鶯遭押陳智函嗆政治迫害 賴清德：若違法國家須依法處置

針對中配徐春鶯遭押及《國籍法》修法爭議，總統賴清德回應，認同台灣都是這個國家的主人，但若違法國家須依法處置。（資料照片／李智為攝）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉《反滲透法》遭收押，為此民眾黨開嗆總統賴清德是政治迫害，更喊話中配「台灣不安全了」。對此，今天（28日）賴清德回應時列舉3名優秀的新住民為例，強調台灣是一個民主多元、自由開放的國家，只要認同台灣都是這個國家的主人，但若違法國家須依法處置；提及近日藍委擬修正的《國籍法》，他表示是沒有必要的，希望立法委員都能三思，因為一旦修法成功，只會增加社會對於中國新住民的疑慮。

賴清德今天一早在台南市長黃偉哲等人的陪同下，前往台南孔廟參香祈福，參香前媒體提問，針對徐春鶯涉犯《反滲透法》遭收押，民眾黨立院黨團主任陳智函開嗆賴是在政治迫害，什麼看法。

廣告 廣告

賴清德表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或是什麼時候到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡，或是在工作上，或是對社會的貢獻都充滿感激。

賴清德舉例說明，南韓知名YouTuber「金針菇」，很喜歡也宣傳台灣，最近才拿到居留身分，也領到政府發放的1萬元而感到非常高興，甚至額外自掏腰包到韓國做了很多看板介紹台灣，希望她的鄉親能來到台灣旅遊，跟她一樣一起愛台灣，這個就是用行動表達對台灣的支持。

接續再舉例已歸化台灣籍的烏克蘭裔女星瑞莎，原是烏克蘭的國家代表隊體操選手，自來到台灣嫁為台灣媳婦之後，融入這個大家庭，就盡她的力量及專業，教台灣的小孩子體操、帶出國參加國際性的比賽，瑞莎這份對台灣的愛，對台灣人來說也很感動。

賴清德也提及中國新住民邱巧珠，自20幾歲嫁到雲林後，就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，從不會到全面負責，全部都是一手包辦，最近更用養生雞蛋去做蛋捲，贏得一致的好評。更難得的是她用雞蛋、用蛋捲，甚至用經費在幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致的肯定。

賴清德特別強調，台灣是民主的國家也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，但如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為。他非常希望目前立法院在討論《國籍法》的立法委員，不要愛之適足以害之，沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國新住民對中華民國單一忠誠的責任。

最後賴清德表示，一旦修法成功，只不過是增加社會對中國的新住民疑慮而已，對整個台灣社會和諧是沒有進步，因此目前在討論的《國籍法》這些行為跟言論，其實都是多餘、沒有必要，希望立法院目前推動《國籍法》修法的立法委員都能三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是共同要去推動的。



回到原文

更多鏡報報導

國民黨修《國籍法》中配參政免棄國籍 立法院會今付委審查

徐春鶯涉受中共資助輔選遭羈押 陳智菡轟：幫柯文哲造勢等於犯罪？

中配徐春鶯涉《反滲透法》遭羈押禁見 民眾黨籲檢調遵循正當法律程序