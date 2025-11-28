徐春鶯遭控受中方指示站台 黃珊珊：未審先判

（中央社記者郭建伸台北28日電）檢調查出遭羈押的中配徐春鶯疑受中方資助、指示，為時任台北市長候選人黃珊珊站台造勢。民眾黨立委黃珊珊今天表示，「受指示、受資助」是非常嚴厲指控，甚至是未審先判，應拿出具體證據。

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯昨天遭羈押禁見。檢調查出，徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌，不實文件向銀行詐貸，並受中方資助、指示為台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，分別觸犯銀行法、刑法詐欺罪、反滲透法。

民眾黨團今天上午舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，並於會後接受媒體聯訪。媒體詢問，如何看待徐春鶯涉嫌受中方指示，先後替黃珊珊、柯文哲站台。

黃珊珊表示，徐春鶯是民眾黨新住民委員會主委，昨天新聞披露後，她和大家一樣震驚，但相關事證沒完全揭露，只看到檢調透過媒體寫道「受指示、受資助」等文字，意圖未審先判。

黃珊珊表示，徐春鶯長期投入社會公益，其團體服務新住民非常周到，而徐春鶯在選舉時支持她或柯文哲，這是候選人去爭取來的；檢調稱徐春鶯「受指示、受資助」是非常嚴厲指控，應拿出具體證據，不能隨便亂槍打鳥、政治操作。

黃珊珊強調，任何人被定罪前都是無罪推定，過去一年看到太多司法上押人取供、羅織罪名，不希望同樣狀況再發生在無辜民眾身上。她也呼籲，每個人都有正當法律權益，要依法捍衛自己權益。

民眾黨立委麥玉珍表示，她不希望任何新住民遭受打壓與歧視，甚至被逼到無法呼吸，台灣需要真誠的團結，賴政府不應再政治內耗。（編輯：林興盟）1141128