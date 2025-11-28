徐春鶯遭收押白嗆「中配不安全？」賴清德舉金針菇、瑞莎為例喊歡迎新移民：修國籍法是多餘的「反增社會疑慮」

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉詐欺、違反銀行法及反滲透法等遭羈押，也讓中配參政權一事再度引起討論。總統賴清德今（28）日出席活動前受訪表示，他對新住民充滿感激，例如網紅金針菇、藝人瑞莎、中配邱巧珠都用行動表達對台灣的愛，但若做出傷害國家的是，也必須依法處置。賴清德更說，沒有必要修訂國籍法，只不過是增加社會對來自中國的新住民疑慮，希望立委三思。

賴清德今日出席「臺南孔廟」參香祈福活動，會前媒體問及，徐春鶯涉反滲透法遭收押，民眾黨嗆賴總統您在政治迫害，還提醒中配說台灣不安全了？

廣告 廣告

賴清德回應，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或是什麼時候到，只要認同台灣，都是這個國家的主人，「身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡，或是在工作上，或是對社會的貢獻，我都充滿感激，我相信國人同胞心情是跟我一樣，對這些熱愛台灣的新住民也都是很歡迎。」

賴清德舉幾個例子表示，第一個就是在網路上非常知名的金針菇小姐，她來自韓國，喜歡台灣也宣傳台灣，最近他才拿到居留身份，也領到政府發放的一萬元，金針菇非常高興、甚至額外自掏腰包，到韓國做了很多看板介紹台灣，希望她的鄉親能夠來到台灣旅遊，跟她一樣一起愛台灣。這個就是用行動表達對台灣的支持。

賴清德再說，另外一位是非常知名的瑞莎小姐，是烏克蘭的國家代表隊體操選手，自從來到台灣嫁為台灣的媳婦之後，融入這個大家庭，就盡她的力量、用她的專業，教台灣的小孩子體操，甚至尋找各種資源，帶台灣的小孩子出國參加國際性的比賽，「我相信大家對瑞莎小姐這份對台灣的愛，也一定非常感動。」

賴清德也分享來自中國福建邱巧珠女士，20幾歲嫁到雲林的時候，隔天就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，從不會到全面負責，從收蛋、付錢、運送雞蛋，到送蛋到攤商那裡，然後來收錢，全部都是一手包辦，另外最近他用養生雞蛋做蛋捲，贏得一致好評，生意也很好，「更難得的是她用雞蛋、用蛋捲，甚至用經費，在幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致的肯定。」

賴清德特別強調，台灣是民主的國家，也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為。

「所以我是非常希望，目前立法院在討論國籍法的立法委員，不要愛之適足以害之，沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任」，賴清德直言，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民，會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧沒有進步。

賴清德直言，目前在討論國籍法的這些行為跟言論，其實都是多餘、沒有必要的，「我希望立法院目前熱衷於推動國籍法修法的人士，立法委員都能夠三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是我們共同要去推動的。」

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

賴清德提「中共2027武統台灣」可能發生？李忠憲分析：風險極高的威脅下、最理性的行動是做好準備！

有媒體報導賴清德「證實」中國2027攻台...總統府深夜急澄清：錯誤片面解讀...是指推動武統節點