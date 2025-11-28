徐春鶯遭收押白營嗆政治迫害 賴清德：我對新住民充滿感激

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，於11月27日遭新北地方法院裁定羈押禁見。對此，賴清德總統今（28）日回覆相關問題。

賴清德總統。（圖／中天新聞）

總統賴清德今日前往台南孔廟參香祈福前受訪，針對徐春鶯涉反滲透法遭收押，民眾黨嗆是政治迫害，還提醒陸配說台灣不安全了，請問總統的看法？

賴清德回應，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或者是什麼時候到，只要認同台灣都是這個國家的主人，身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡或在工作上或對社會的貢獻，他都充滿感激。他相信國人同胞心情是跟自己一樣，對這些熱愛台灣的新住民也都是會很歡迎的。

徐春鶯。（圖／中天新聞）

賴清德舉例，在網路上非常知名的金針菇小姐，她來自韓國，她喜歡台灣也宣傳台灣，最近她才拿到居留身分，也領到政府發放的一萬元，她非常高興，她甚至額外自掏腰包到韓國做了很多看板介紹台灣，希望她的鄉親能來到台灣旅遊，跟她一樣一起愛台灣，這個就是用行動表達對台灣的支持。

賴清德再舉例，另外一位是大家也非常知名的瑞莎小姐，她是烏克蘭的國家代表隊體操選手，她自從來到台灣嫁為台灣的媳婦之後，融入這個大家庭，她就盡她的力量、用她的專業，教台灣的小孩子體操，她甚至尋找各種資源，帶台灣的小孩子出國參加國際性的比賽。賴清德相信大家對於瑞莎小姐這份對台灣的愛，也一定非常感動。

賴總統又舉例，另外一位來自中國福建的邱巧珠女士，她現在嫁到雲林來，她20幾歲嫁到雲林的時候，隔天就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，她從不會到全面負責，從收蛋、付錢、運送雞蛋到送蛋到攤商那裡，然後來收錢，全部都是一手包辦，另外最近她用養生雞蛋去做蛋捲，贏得一致的好評，生意也很好，更難得的是她用雞蛋、用蛋捲，甚至用經費在幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致的肯定

賴總統強調，台灣是民主的國家也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，但如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為，他非常希望目前立法院在討論《國籍法》的立法委員，不要愛之適足以害之，沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國大陸新住民對中華民國單一忠誠的責任。

賴清德坦言，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧是沒有進步的，因此目前在討論的《國籍法》這些行為跟言論，其實都是多餘、沒有必要的，他希望立法院目前熱衷於推動國籍法修法的人士、立法委員都能要三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是我們共同要去推動的，謝謝大家。

