徐春鶯遭收押！陳智菡嗆賴清德：國安紅線是不准支持在野黨？

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉詐欺、違反《銀行法》、《反滲透法》等，今（27日）被新北地方法院裁定羈押禁見。民眾黨立院黨團主任陳智菡痛批，賴總統要不要乾脆昭告天下，「你的國安紅線就是不准支持在野政黨？要不要乾脆點名下一個要查的又是民眾黨前主席柯文哲？」

陳智菡。（圖／中天新聞）

陳智菡表示，當碰到兩岸婚姻問題、青年交流、陸籍新住民權益保障時，很多人第一個會找到徐春鶯，因為她非常熱心又溫暖，嫻熟兩岸交流事務，數十年來，她勞心勞力讓更多新住民能和她一樣在台灣成家立業，「我記得她告訴過我，她是自由戀愛認識了台灣的先生，嫁來台灣，孩子們也都在台灣成長。」

徐春鶯。（圖／中天新聞）

陳智菡指出，如今賴清德的「國安行動方案」山雨欲來，徐春鶯搶先一步因為《反滲透法》第4條遭到羈押禁見 ，羈押理由還提到她曾在總統大選幫忙候選人站台，「好可怕的事由，賴總統要不要乾脆昭告天下，你的國安紅線就是不准支持在野政黨？要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲？」

賴清德。（圖／中天新聞）

陳智菡說，身為一個台灣人，看到總統毫無民胞物與的胸懷，假借國安之名，行政治迫害之實，心情真的很沈重，「我們也要大聲的提醒，從中國大陸入籍的新住民朋友們：台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心！」

