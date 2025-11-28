徐春鶯遭羈押掀波 藍修國籍法賴籲三思1／「中配參政免放棄國籍」付委 卓揆：有雙重效忠問題

卓榮泰今赴立院備詢。

國民黨團總召傅崐萁提案修法，讓中國籍配偶不需要放棄「中國籍」，就能參選我國公職。今天立法院會上，這個案子順利交付內政委員會審查。對此，行政院長卓榮泰表示「當然會擔心雙重效忠問題」。國民黨立委跳出來罵說，在前總統陳水扁、蔡英文時代都有中配參選紀錄啊，現在為什麼不行；對此，民進黨立委指出：現在中國對台施壓力道加大，更應該與時俱進去思考。

行政院長卓榮泰：「院長，藍修《國籍法》，會不會擔心有雙重效忠的問題？當然。」卓院長的擔心，更接近一步了。國民黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，增訂讓中國籍配偶不用放棄中國籍，也能參政，立法院28日院會通過付委審查。

議事人員：「委員傅崐萁等擬具《國籍法》第一條條文修正草案，程序委員會交內政委員會審查。」時空背景大不同，現行《國籍法》規定，公職不能有雙重國籍，因此近期有中配村里長，因為具有中國國籍遭解職，沒想到藍營反彈，卓揆擔心對岸滲透更加有機可趁。

國民黨立委羅智強：「陳水扁、蔡英文你怎麼可以准許，包括史雪燕，還有鄧萬華，還有包括這些村里長，在你們執政的時候 怎麼可以去參選呢？卓榮泰趕快去把他們兩個抓起來。」

民進黨立委賴瑞隆：「習近平的時代，中共對台灣的施壓是加大的，那我們應該要與時俱進的思考啦！」

台灣勵志協會公布民調，有61.7%民眾，認為中國對台思想滲透情況嚴重，其中青壯年族群認為「社群平台與網路言論」最明顯，而長者則對「基層組織」滲透較敏感。

東吳大學政治系副教授陳方隅：「村里長招待旅遊有16%，我是住在台北市，然後在台北市中心，就真的會收到村里長的簡訊，所以這個統戰團其實是滿普遍的。」中國滲透手段越來越多元清晰，學者認為不是不交流，而且要有警覺性。

前立委李慶安（2021年8月19日）：「他們用手搖的。」淡出政壇的前立委李慶安，是過去第一位遭查出有美國籍，並註銷當選資格的立委，在藍營推修法後，最快面臨這個爭議的，將是民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀，她具有中配身分，預計2026年2月遞補成立委，法條攻防將實質牽動立院結構。

