徐春鶯遭羈押禁見 吳子嘉：項莊舞劍 意在沛公

2024年原本要被民眾黨列入不分區名單的陸配徐春鶯，驚傳遭新北地檢以涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪發動搜索，搜索約談後，聲押禁見。媒體人吳子嘉認為，徐春鶯遭羈押禁見，可說是「項莊舞劍，意在沛公」。

吳子嘉27日在《董事長開講》網路直播節目中表示，他感到莫名其妙。這兩天民眾黨前主席柯文哲要出來了，柯文哲要重出江湖，他這個機會點非常好。因為總統賴清德需要有民眾黨8席立委的支持，才能順利通過立法院預算的審查，所以他認為，賴清德這時候應該對柯文哲非常好才對，怎麼突然間把柯文哲或民眾黨立委黃珊珊的朋友收押禁見，這示好的方式很奇怪。

吳子嘉接著表示，徐春鶯案是2022年的事情，3年前的老案子，現在把她收押禁見。新北檢、調查局台中市調處辦這種案子，要辦3年嗎？很明顯的不可能辦3年，他質疑是故意在搞柯文哲、民眾黨，哪裡是辦案，這是庫存。

吳子嘉更質疑，為什麼早不抓？現在才要抓徐春鶯。因為柯文哲要出來了，所以有相當程度的故意要搞柯文哲，不能說司法迫害，但是故意挑這個時間，他覺得是「項莊舞劍，意在沛公」，態度太明確了。柯文哲還沒出來，12月才要復出，就發生這事，他先幫民眾黨申個冤。

