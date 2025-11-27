徐春鶯遭羈押禁見 民眾黨籲檢調：別重蹈恣意政治操作

民眾黨現任新住民委員會主委徐春鶯27日被新北地院裁定羈押禁見。（中時資料照，陳信翰攝）

2024年原本要被民眾黨列入不分區名單的「陸配」徐春鶯，27日遭新北檢偵辦，並以涉犯《反滲透法》收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，被新北地方法院裁定羈押禁見。對此，民眾黨回應，請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作。

針對民眾黨現任新住民委員會主委徐春鶯遭收押禁見，民眾黨聲明表示，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石，基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。

民眾黨指出，針對徐春鶯遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展，籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

