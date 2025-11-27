徐春鶯遭羈押禁見 陳智菡嗆賴：國安紅線是不准支持在野黨？

2024年原本要被民眾黨列入不分區名單的陸配徐春鶯，27日遭新北檢偵辦，並以涉犯《反滲透法》收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，被新北地方法院裁定羈押禁見。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡嗆問總統賴清德，要不要乾脆昭告天下，國安紅線就是不准支持在野政黨？

針對民眾黨現任新住民委員會主委徐春鶯遭收押禁見，民眾黨聲明表示，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石，基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。民眾黨指出，針對徐春鶯遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展，籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

陳智菡今天在臉書發文表示，當碰到兩岸婚姻問題、青年交流、陸籍新住民權益保障時，很多人第一個會找到徐春鶯，因為她非常熱心又溫暖，嫻熟兩岸交流事務，數十年來，她勞心勞力讓更多新住民能和她一樣在台灣成家立。她指出，自己記得徐春鶯曾透露，是自由戀愛認識台灣的丈夫，徐嫁來台灣、孩子們也都在台灣成長。

陳智菡批評，當賴清德的「國安行動方案」山雨欲來，徐春鶯搶先一步因《反滲透法》第4條遭羈押禁見，羈押理由還提到，其曾在總統大選幫候選人站台，「好可怕的事由」。她嗆問賴清德，要不要乾脆昭告天下，國安紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是民眾黨前主席柯文哲？

「身為一個台灣人，看到台灣的總統，毫無民胞物與的胸懷，假借國安之名，行政治迫害之實，心情真的很沈重」，陳智菡感嘆，要大聲的提醒從大陸入籍的新住民朋友們，台灣對他們來說不再安全了，「請千萬小心」。

