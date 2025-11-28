徐春鶯遭羈押賴總統稱「違法就依法處置」 民眾黨團批：公然下指導棋

陸配何春鶯涉嫌詐欺、違反《銀行法》及《反滲透法》，新北地院26日裁准羈押禁見。（圖／報系資料照）

曾被列入民眾黨不分區立委名單、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌詐欺、違反《銀行法》及《反滲透法》遭法院羈押禁見。總統賴清德今（28）日受訪時提到，台灣是法治社會，新住民同樣受到法律保護，但若涉及違法、危害國家行為，也必須依法處置。對此，民眾黨團批評，此發言毫無法治觀念可言，總統不僅帶頭踐踏無罪推定原則，更公然下指導棋。

民眾黨團表示，總統與行政團隊真的「落勾嚴重」，他的行政院長才說完「對上兆軍購ㄧ無所悉」，總統馬上投書美國媒體宣布1.25兆史上最大規模對美軍事採購，不僅打臉卓榮泰，更暴露民進黨政府毫不尊重台灣民主。

民眾黨團指出，賴清德的內政部長劉世芳與陸委會副主委梁文傑一再打壓陸配參政權、曲解法令，附和「陸配參政權已死」的言論，賴清德總統就做出完全相反的詮釋。令人好奇到底是賴清德關在總統府裡不食人間煙火，還是他和自己內閣的資訊落差，已經隔了好幾座海峽？

民眾黨團批評，賴總統口蜜腹劍，虛情假意善待新住民，卻將兩岸長年來無法解決的政治問題與壓力，強壓給人民來承擔，甚至把陸籍新住民無法因為取得中華民國國籍就直接放棄中國國籍，歸責於是「中國新住民不履行對中華民國單一忠誠的責任」，連帶造成許多人民對陸籍新住民的誤解與仇視。

民眾黨團續指，賴總統在提到徐春鶯案時，更直接表示「如果有做違法、傷害國家的事情，國家必須要依法來處置這樣的行為」，此發言更是毫無法治觀念可言，總統不僅帶頭踐踏無罪推定原則，更公然下指導棋，而黨檢與部分媒體更是大力助攻，把調查中案件打成「罪證確鑿」、未審先判，目的就在刻意製造《反滲透法》與柯文哲前主席之間的不當連結，司法成為為政治服務、追殺迫害的工具，昭然若揭。

民眾黨團再批，賴清德身為中華民國總統，不知恪守憲法，放任內閣團隊曲解法律侵害陸籍新住民權益，又毫無法治觀念，於案件尚在調查期間做出不當評論；賴清德執政以來，司法淪為對付政治競爭者的工具，濫行押人取供、羅織罪名，有總統若此，難怪整個團隊大走鐘、國家動盪、法治沈淪、人民惶惶不安。

