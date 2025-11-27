徐春鶯遭羈押！他列5點喊「事情很大條了」 網酸爆：也算超越藍綠

政治中心／林昀萱報導

過去傳出被民眾黨納入「不分區立委安全名單」的中配、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，遭新北地檢以涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪發動搜索，聲請羈押獲准。對此，政治工作者周軒點出檢方新聞稿中的5罪責關鍵，直呼「事情很大條了」。

周軒依照新北地檢署的新聞稿列出徐春鶯涉犯「銀行法第125條第1項」、「刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書」、「刑法第339條第1項詐欺取財」、「反滲透法第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持」、「反滲透法第 9 條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢」。

其中涉犯反滲透法這兩項，戕害台灣的民主與國安最為嚴重，根據反滲透法的定義，所謂「滲透來源」指的是「境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人」、「境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人」、「前二目各組織、機構、團體所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人」，意思是，台灣民眾黨新住民委員會主委涉嫌接受境外敵對勢力的指示，替特定總統或直轄市長候選人助選，甚至資助。

周軒表示：「台灣民眾黨應該好好出來說明為什麼自己的黨職人員會犯下這種罪刑，甚至之前還想要提名她進入不分區立委名單。不要再喊政治迫害了，我知道你們一定會喊的」。另外，他也開嗆柯文哲：「當時還要將徐春鶯排入民眾黨不分區名單內，如今被查出徐春鶯受中方資助幫柯文哲站台，這中間是不是有利益交換？簡直臭不可聞！而且還用不實文件詐貸台灣的銀行兩千萬元，這根本就是詐騙集團的手法，台灣民眾黨還有人出來力挺徐春鶯，請問民眾黨挺詐騙嗎？」

網友見狀也留言開酸民眾黨：「可以在土城監獄中組一（民眾黨支黨部）」、「又要被定調政治迫害了」、「不喊就不是民眾黨了」、「也算超越藍綠」、「等一下又清清白白了，不會又要包圍法院或地檢署了吧！政治不難，推給賴清德就好」、「應該已經是起訴書比當選證書還多的政黨了吧」。

