徐春鶯遭羈押！ 民眾黨團批未審先判：幫柯文哲造勢就成犯罪？

[Newtalk新聞] 民眾黨新住民委員會主委、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯因涉詐欺、銀行法、反滲透法等案件，昨（27日）遭新北地院裁准羈押禁見。由於她曾在2022、2024年協助前北市副市長黃珊珊及前黨主席柯文哲輔選，引發外界對「中國介選」的高度質疑。對此，民眾黨多位人士今（28）日火速反擊，強調「無罪推定」並批評媒體與政治人物「未審先判」。

民眾黨立委黃珊珊表示，看到徐春鶯遭羈押的消息時「非常震驚」，強調徐是黨內重要幹部，也長期投身公益與新住民服務。她說，徐春鶯在台北市新住民政策推動上貢獻甚多，「選舉期間爭取各界支持很正常」，外界對她遭受指控應有更明確證據，「不能亂槍打鳥」。

黃珊珊呼籲，涉案指控相當嚴重，但司法應遵守「無罪推定」原則，不應重演押人取供、羅織罪名的歷史。她表示，每個人都有正當程序保障，「不能因為被嫌疑就被當成罪犯」。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡也批評，媒體報導過度影射，形同預設徐春鶯有罪。她點名《自由時報》以「涉受中方指示、資助幫柯文哲造勢」作為頭條，質問：「可以這樣未審先判嗎？」並質疑檢調以「組合拳」方式重複影射，卻沒有提出明確證據。

陳智菡反問，難道在台灣協助民眾黨前主席柯文哲或特定政黨造勢，「就等於犯罪嫌疑、等於犯罪？」她強調，民眾黨不會挺詐騙，但會挺「正當法律程序」，呼籲社會應依據證據討論，而非用政治預設立場定罪。

面對外界質疑民眾黨是否「挺詐騙」，陳智菡強調，詐欺取財若有證據就依法究辦，但不能因為未審先判，使任何政治支持行為被無限上綱。

