即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

捲入「天擎生技吸金案」的民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉嫌詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》等罪嫌，昨（27）日遭新北地院裁定羈押禁見，民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡竟痛批總統賴清德「政治迫害」。對此，賴清德今（28）日回應時列舉3名優秀的新住民為例，強調台灣是民主多元、自由開放的國家，只要認同台灣的人都是國家的主人，但若違法國家須依法處置；他也呼籲立法院勿推動恐造成「雙重效忠」疑慮的《國籍法》修法，因為一旦修法成功，只會增加社會對於中國新住民的疑慮。





今早11時30分，賴清德在台南市長黃偉哲等人的陪同下，前往「台南孔廟」參香祈福，並於參香前短暫接受媒體聯訪。記者提問，徐春鶯涉犯《反滲透法》遭收押，民眾黨開嗆賴總統您在政治迫害，還提醒中配說台灣不安全，您怎麼看？

對此，賴清德回應，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或者是什麼時候到，只要認同台灣都是這個國家的主人，他身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡或在工作上或對社會的貢獻，「我都充滿感激，相信國人同胞心情是跟我一樣，對這些熱愛台灣的新住民也都是會很歡迎的」。

賴清德舉例說明，網路上非常知名的南韓YouTuber「金針菇」小姐，她喜歡也宣傳台灣，最近才拿到居留身分，也領到政府發放的1萬元而感到非常高興，她甚至額外自掏腰包到韓國做了很多看板介紹台灣，希望她的鄉親能來到台灣旅遊，跟她一樣一起愛台灣，這個就是用行動表達對台灣的支持。

另外一位是大家熟悉、歸化台灣籍的烏克蘭裔女星瑞莎（Larisa）小姐，她是烏克蘭的國家代表隊體操選手，自來到台灣嫁為台灣媳婦之後，融入這個大家庭，就盡她的力量、用她的專業，教台灣的小孩子體操，甚至尋找各種資源，帶台灣的小孩子出國參加國際性的比賽，相信大家對於瑞莎小姐這份對台灣的愛，也一定非常感動。

賴清德也提及中國新住民邱巧珠女士，她20幾歲嫁到雲林後，就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，她從不會到全面負責，從收蛋、付錢、運送雞蛋到送蛋到攤商那裡，然後來收錢，全部都是一手包辦，最近她還用養生雞蛋去做蛋捲，贏得一致的好評，生意也很好，更難得的是她用雞蛋、用蛋捲，甚至用經費在幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致的肯定。

賴清德特別強調，台灣是民主的國家也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，但如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為，非常希望目前立法院在討論《國籍法》的立法委員，不要愛之適足以害之，沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國新住民對中華民國單一忠誠的責任。

他示警，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國的新住民會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧是沒有進步的，因此目前在討論的《國籍法》這些行為跟言論，其實都是多餘、沒有必要的，希望立法院目前熱衷於推動《國籍法》修法的人士、立法委員都能要三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是大家共同要去推動的。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／徐春鶯遭羈押！白竟批迫害中配 賴清德：若違法國家須依法處置

