徐春鶯《反滲透法》只是前菜？吳靜怡曝高檢署劍指「這個」

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉違反《反滲透法》等罪，日前遭羈押禁見，引發政壇震撼。對次，政治評論員吳靜怡今（14）日在臉書指出，此案非單一事件，而是鋪陳多年的國安偵查行動，高檢署真正重點恐在《國安法》「發展組織罪」。檢調鎖定徐春鶯與中方民革幹部翟駿往來，並釐清其是否在民眾黨內吸收人員及金流來源。吳靜怡質疑，柯文哲、黃珊珊對其背景是否知情，是無間道，還是不知道？

民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯，曾險些被列入民眾黨不分區立委名單，日前卻因涉嫌違反《反滲透法》等罪嫌遭羈押禁見，引發政壇震撼。政治評論員吳靜怡今日在臉書發文直言，徐春鶯案「恐怕只是前菜」，高檢署真正劍指的，是更嚴重的「發展組織罪」，矛頭直指民眾黨核心，並點名柯文哲、黃珊珊，「是無間道，還是不知道？」

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉違反《反滲透法》等罪，日前遭羈押禁見。（圖／民視新聞資料照）

吳靜怡指出，這並非突襲式辦案，而是一場鋪陳多年的國安偵查行動。她強調，徐春鶯案在政治之前，早已是國安案件。據媒體報導，國安單位與調查局對徐春鶯的調查，早在數年前即已展開，2022年九合一選舉前，徐春鶯從國民黨轉入民眾黨時，就已被專案鎖定，甚至曾聲請監聽票進行通聯監控。

據報導，原本國安單位規劃於2025年10月初，待民革幹部翟駿來台與徐春鶯會面時「甕中抓鱉」，不料徐春鶯臨時返回中國，行動撲空。直到11月26日，新北地檢署指揮調查局兵分11路，約談徐春鶯等7名被告，表面罪名包括違反《反滲透法》、《銀行法》與《刑法》。但吳靜怡表示，真正的重點，是涉嫌違反《國家安全法》的「發展組織罪」，此案已由高檢署接手偵辦。

同時，吳靜怡直言，徐春鶯並非單一個案，而是民眾黨可能捲入系統性滲透風險的重大警訊。國安單位鎖定與徐春鶯對接的中方人士翟駿，現任民革副主委、上海市政協常委，而民革正是中共領導下，負責對台統戰與宣傳統一路線的政黨。

目前檢調正對徐春鶯遭扣押的電腦與手機進行數位鑑識，偵查方向已從政治獻金疑慮，升高至國安危機層級。吳靜怡指出，檢調真正要查的，從來不只是徐春鶯個人，而是她背後是否存在一整套滲透與發展組織的系統，包括金流來源、是否在民眾黨內吸收人員，以及她與柯文哲、黃珊珊之間的實際互動內容。

最後，吳靜怡強調，關鍵在於柯文哲、黃珊珊是否知情，或是否在競選過程中接受來自中方的利益。她直言，若明知背景高度爭議仍默許甚至受助，將是最嚴重的政治背叛；但若完全不知情，也凸顯民眾黨在國安風險上的致命盲點。她感嘆，「誰都知道政治生存殘酷，但沒人會選擇紅色這條路」，質疑柯文哲為了選總統一路趕路，是否忘了真正的出路。



