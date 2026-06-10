徐春鶯200萬交保免戴電子腳鐐 新北檢不服「缺貨」提抗告

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曾任民眾黨新住民委員會主委、甚至一度列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌長期為中國蒐集台灣政情，並接受指示替指定候選人站台造勢，日前遭檢方依《反滲透法》起訴，新北地院昨（9）日開庭審理後，裁定徐以200萬元交保，並限制住居及出境出海外，同時施以電子腳鐐及手機報到等科技監控。

不過新北地檢署今日表示，原本裁定的科技監控措施，法院在與高檢署科技監控中心聯繫後，發現電子腳鐐及監控手機庫存不足，因此已變更裁定內容為要求徐春鶯須於每週一、三、五上午8時至12時期間，前往居住地點轄區派出所報到。

檢方指出，在向高檢署科技監控中心確認後，廠商已緊急調度補足相關監控設備，且該中心尚有電子手環可供替代使用，法院未實施科技監控即准予交保的裁定並不妥適，恐影響後續監督效果，因此今日已向上級法院提出抗告，請求重新審酌相關強制處分內容。