徐春鶯200萬交保卻因「缺貨」免戴電子腳鐐！新北檢提抗告了：已經調度補足

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前民眾黨新住民委員會主委、曾列不分區立委安全名單的陸配徐春鶯因違反《反滲透法》被檢方起訴後，新北地方法院日前全案辯論終結，獲法院合議庭裁定限制住居、出境及出海、交保200萬元並每周3次向轄區派出所報到，未裁定科技監控，新北地檢署檢方對法院裁定認為不妥適，今（10）日提出抗告。

檢方指出，新北地方法院於9日開庭審理後，原裁定准予被告徐春鶯具保200萬元，限制住居及限制出境出海，並施以電子腳鐐及手機報到之科技監控處分，但經新北地院聯繫台灣高等檢察署科技監控中心後，因電子腳鐐、監控手機庫存不足，新北地方法院遂就科技監控部分，改裁定被告應於每周1、3、5定期至住所之轄區派出所報到。

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檢方指出，檢方向高檢署科技監控中心確認，該中心電子腳鐐、監控手機當時雖有庫存不足情形，惟已儘速調度補足，且該中心亦有電子手環可供替代使用。

檢方認為新北地方法院准予交保且未予科技監控之裁定未臻妥適，本署已於今日提出抗告。

徐春鶯被控涉與中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明接受中方滲透來源指示，於2022年台北市長及2024年總統選舉期間，替當時無黨籍的黃珊珊及前民眾黨主席柯文哲站台造勢，違反《反滲透法》等罪嫌。

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