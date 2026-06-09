徐春鶯200萬交保 電子腳鐐「缺貨」免配戴

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陸配徐春鶯疑涉從事地下匯兌、詐貸，又收取大陸資金為候選人站台，去年11月被《反滲透法》起訴並羈押禁見，新北地方法院9日辯論終結庭，徐依舊僅坦承涉地下匯兌、詐貸，但否認涉反滲透法、掩護中共官員身分來台。庭末徐獲裁定200萬交保，限制住居及出境，未經法院允許不得離開雙北市，且配戴電子腳鐐，每天須以配發的科技監控手機線上報到。

未料，徐春鶯親友及律師湊足保釋金辦保完畢，卻傳出因近來各法院大量實施科技監控，導致電子腳鐐和監控手機都「缺貨」，無設備可裝。合議庭因此改要求徐每周一、三、五至派出所報到。徐下午6時許離開法院，對記者提問未多做回應。

高檢署說，新北地院聯繫時，北部電子腳鐐確實庫存不足，電子手環則是充足。現已緊急從中南部調貨，並預留一組電子腳鐐及個案手機供徐案使用。電子腳鐐不足主因係114年起院檢大量使用科技設備監控系統，致110年建置時採購數量不敷使用，目前正辦理增購100組採購案。