徐春鶯2022年曾捐6600元政治獻金給陸配史雪燕
[Newtalk新聞] 中配、民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，昨日被以觸犯銀行法、詐欺罪遭新北地檢署偵辦後聲押獲准，由於徐春鶯還因幫柯文哲、黃珊珊助選，被以反滲透罪偵辦。新頭殼查詢政治獻金網站發現，有一名「徐春鶯」人士曾於2022年捐款給也是中配、參選南投縣議員的史雪燕。史雪燕女士曾因遞補擔任過南投縣議員，她的資格則於去年底遭內政部解職。
台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，昨日遭新北地檢署以涉觸犯銀行法、詐欺罪等，遭新北檢方訊問後聲請羈押禁見。其中，檢調還以不具名方式透露，前台灣民眾黨主席柯文哲參選2024年總統、無黨籍候選人黃珊珊參選2022年台北市長時，徐春鶯涉嫌受滲透來源指示資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持，違反反滲透法第4條第1項規定。
對此，黃珊珊今(28)日在民眾黨團記者會表示，看到徐春鶯遭羈押的消息時「非常震驚」，強調徐是黨內重要幹部，也長期投身公益與新住民服務。她說，徐春鶯在台北市新住民政策推動上貢獻甚多，「選舉期間爭取各界支持很正常」，外界對她遭受指控應有更明確證據，「不能亂槍打鳥」。
黃珊珊呼籲，涉案指控相當嚴重，但司法應遵守「無罪推定」原則，不應重演押人取供、羅織罪名的歷史。她表示，每個人都有正當程序保障，「不能因為被嫌疑就被當成罪犯」。
新頭殼透過政治獻金平台查詢，曾有一名戶籍在新北市的「徐春鶯」人士，於2022年6月12日捐款給參選南投縣議員史雪燕6600元。而史雪燕也是中國配偶，而參選2018年南投縣議員，後因南投縣議員游宏達因涉及貪瀆案解職後遞補上任，成為台灣第一位中國配偶縣市議員。但2022年她尋求連任時失敗。2024年12月2日內政部致函南投縣議會，援引「國籍法」解除史雪燕議員公職。
