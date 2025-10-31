徐暐翔本色演出樂團主唱 一開口圈粉范少勳、宋芸樺

徐暐翔（左起）的歌曲受到《人浮於愛》作者侯文詠與男主角范少勳喜愛。（圖／索尼音樂提供）

徐暐翔去年入圍金曲新人，實力受到肯定，近期他為楊祐寧、邵雨薇、范少勳、宋芸樺和簡嫚書主演的影集《人浮於愛》獻唱定情曲〈煙火〉，更特別加入影集的拍攝，客串演出樂團主唱，在劇中親自演唱這首歌，讓一起拍攝的兩位主角范少勳、宋芸樺瞬間被吸粉，直呼非常喜歡這首歌曲。

〈煙火〉是宋芸樺和范少勳間的定情曲，兩人因一次意外邂逅展開戀情，讓劇中的宋芸樺在被現實重擊後，重新燃起對人生的希望，而〈煙火〉正象徵他們愛情綻放的瞬間。徐暐翔也驚喜現身劇中，首次為影集演出，化身兩人所熱愛的樂團主唱，以舞台上的身影演唱兩人的定情曲〈煙火〉，成為兩人愛情故事的見證者。

為了這次演出，徐暐翔努力準備，提前練唱，以求在鏡頭前有最好的表現。不過因為是在兩年多前進行拍攝，日前范少勳和徐暐翔為拍攝宣傳素材碰到面，范少勳看著徐暐翔覺得很有熟悉感，最後終於恍然大悟說：「我有跟暐翔拍過一場戲，是我去聽暐翔演唱會，暐翔有親自演出，我們之前見過面！」讓徐暐翔笑著表示：「的確是相隔了好一陣子，竟然還記得我，很開心。」

徐暐翔（右）與范少勳一起拍戲。（圖／索尼音樂提供）

此外，《人浮於愛》的原著小說作家兼編劇侯文詠也表示很喜歡〈煙火〉，他說：「最近在錄podcast，用暐翔這首歌剪片頭，每天聽這首歌都入迷了。」近來徐暐翔忙於新專輯的籌備，不過日前一不小心感冒了，所有錄音工作暫停，讓他可以好好休養，終於在恢復嗓音後復工，進錄音室努力配唱，為預計在年底發行的新專輯全力衝刺。

