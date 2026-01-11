徐曉晰跨國旅行「神級兒女」意外曝光！網驚：這基因根本複製貼上

娛樂中心／程正邦報導

昔日知名VJ、女星徐曉晰以溫柔氣質與開明育兒觀深受粉絲喜愛，近日她在社群平台上高調「放閃」，分享了一系列與兒女共度的寒假旅行紀錄。這場橫跨北美東西岸的跨國之旅，不僅展現了一家人極高的生活品味，更讓久未露面的兒女近況意外成了焦點。隨著照片曝光，這對明星二代的高顏值與修長身形，瞬間在網路上引爆討論。

橫跨邁阿密與雪國的「時尚公路片」

徐曉晰這趟旅程堪稱「冰火五重天」，一家人先是在充滿熱帶風情的邁阿密迎接溫暖聖誕，隨後轉戰加拿大滑雪勝地惠斯勒（Whistler）跨年。徐曉晰在貼文中感性記錄這段難得的時光，畫面中無論是身處蔚藍海灘還是純白雪場，她與兒女的合照都像極了雜誌內頁。她寫道：「今年我們的寒假過得超級豐富多彩」，從夏裝到冬衣，一家人的穿搭與氣場都被讚充滿「高級感」。

徐曉晰兒女顏值高，網讚她是「地表上最會生的媽咪」。（圖／翻攝自徐曉晰臉書）

兒女顏值逆天 網封：地表最會生媽咪

最讓網友驚豔的，莫過於徐曉晰一雙兒女的變化。遺傳了媽媽精緻五官的兩人，不僅擁有深邃輪廓，更散發出一種低調卻自信的氣質。照片中的兒子與女兒在鏡頭前落落大方，與凍齡的徐曉晰站在一起不像是母子，更像是三兄妹。

粉絲紛紛留言讚嘆：「這基因太強大」、「全家都是明星臉」，更有不少家長級粉絲直呼她是「地表上最會生的媽咪」，將最優質的基因完美傳承。

珍惜「各自飛」後的難得重逢

隨著孩子長大成人，徐曉晰在文中也透露出為人母的微妙心境。她感慨孩子們現在陸續離家前往世界不同地點發展，只有趁著大節日長假才能湊齊全家人。

徐曉晰曾多次分享她的「放手育兒法」，鼓勵孩子獨立自主。這次重聚讓她格外珍惜，直言要把握每一次相聚的機會去「創造美好時光」。這份溫暖的感悟，也讓許多正經歷孩子離巢期的家長產生深切共鳴。

