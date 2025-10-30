徐榛蔚不顧災區跑到台北拜拜！張峻批「無心縣政」：早在五年前就發過尋人啟事「請看到她的人提醒來開會」！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成洪災，花蓮縣政府救災遭批「荒腔走板」，且縣長徐榛蔚常常神隱，多日未現身災區。而徐榛蔚先生、國民黨立院黨團總召傅崐萁插手職責，主持「災區重建座談會」，卻不讓災民參與，與花蓮縣議會議長張峻爆發口角。昨（29日）神隱多日的徐榛蔚終於現身，卻是北上參加宮廟活動，讓張峻忍不住怒批，「徐縣長本來就無心縣政，我們的傅崐萁委員就是『地下縣長』，所以也用不著徐縣長出面」。

徐榛蔚今日一早現身台北松山慈祐宮參加媽祖飛昇三獻大典，並感謝各界對花蓮災區物資的捐贈與捐款。她稱，「這就是媽祖的護念，讓我們可以做事勇往直前，不畏外界的任何批評、打壓，全力以赴，讓災區趕快復原生活、重建」。

廣告 廣告

徐榛蔚赴台北參拜消息一出，立刻引來民怨，怒斥其身為花蓮大家長，卻不顧災區，跑去台北拜拜。不僅如此，日前傅崐萁代替她，拉著縣府高層舉辦座談會，卻不讓災民參與，更與議長發生衝突，徐榛蔚也一副沒她的事一樣，引起怨氣。

面對各界輿論批評，花蓮縣政府趕緊滅火，公共事務室科長李冠霆回應，「縣長北上皆屬公務行程，此次是代表縣府接受慈善物資捐贈」；徐榛蔚則重申，面對各種抹黑將持續「勇往直前」。

對此，張峻直言，「徐縣長本來就無心縣政，我們的傅崐萁委員，他可能就是『地下縣長』，所以也用不著徐縣長出面」。張峻更嘲諷，「早在四、五年前就登報刊登尋人啟事，『請看到她的人提醒來開會』」。

（圖片來源：張峻臉書、民視新聞）

更多放言報導

沉默才是真正的暴力！張峻還原「怒踹傅崐萁桌子」過程：重建會議無通知在地議員、連災民都遭擋在門外...直言：那一腳是替所有遭忽視光復人出一口氣！

又關起門談？光復災民重建會議遭擋門外訴「我們是賤民嗎？」張峻帶頭踹傅崐萁桌子轟「為何沒通知？」花蓮王嗆：現行犯抓起來