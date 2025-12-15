徐榛蔚出來面對！光復災民今再度集結抗議花蓮縣政府沒編重建預算

花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁夫婦。

[Newtalk新聞] 花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，至今超過70天仍在重建。有多人罹難的佛祖街仍有大量土石未清，而花蓮縣政府明年度卻沒有編列災區重建預算，被議會要求補充修正後重送臨時會，但縣府無動於衷。光復鄉災民今（15）天上午二度到縣府前抗議，提出三點訴求，要求明確編列重建專款，非靠臨時調度或災害準備金。

近500名光復鄉災民11日到花蓮縣議會、縣府前抗議，現場部落青年吶喊：「縣長出來面對災民」、「徐榛蔚妳要讓長輩老人家、頭目等到什麼時候」？光復災區的村長更輪番砲轟縣府，有錢放煙火、辦活動，卻沒有編列縣預算科目重建，還有貨車及小怪手和災區佛祖街的泥土全送至花蓮縣府大門口，但花蓮縣長徐榛蔚當天跑去南區拜拜並未直接面對災民，

災民今天上午10點二度到花蓮縣政府前抗議，馬太鞍溪跨流域聯盟要求，第一，重建專款：花蓮縣政府須在年度總預算明確編列「馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建」專款；第二，決策席次：「災後復原重建委員會」應該納入災區居民與部落擁有實質決策權者（非列席或諮詢）；第三，執行責任：所有說明會、風險揭露、訪查與資訊公開，須納入委員會監督。

馬太鞍溪跨流域聯盟表示，花蓮縣政府逃避馬太鞍溪災後責任，針對馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建，上週於12月11日上午於花蓮縣議會抗爭，未得縣府明確回應，災區居民、部落與全鄉關心議題團體今天上午將再次集結議會，重申重建專款、決策席次、執行責任三項不可退讓底線。

