民視新聞／潘柏廷、陳瑞婷報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創下游光復鄉；雖歷經中央前進協調所、各地鏟子超人的協助，當地已恢復正常生活，但花蓮縣府就「明年度總預算」卻未列入光復洪災，使得災民們相當氣憤。對此，災民今（11）日上午前往議會與縣政府前陳抗，除要求編列預算外，更主張立即成立「花蓮縣災後復原重建推動委員會」，更要提供原住民族部落以及災區居民固定席次，前往遊行中更高喊「有錢放煙火！沒錢救災民！」。

針對花蓮縣政府未編列明年光復洪災經費，約500名光復鄉災民今日出動13台遊覽車，首先在議會廣場拉布條喊口號，表達對縣府預算編列不滿，而現場會由光復鄉民代表會主席廖翊鈞手拿陳情書遞交給議長張峻。

快新聞／徐榛蔚出來！光復災民不滿未編洪災預算 赴縣府陳抗畫面曝

議長張峻（左）、光復鄉民代表會主席廖翊鈞（右）。

張峻接獲陳情書後表示，今天心情真的非常沉重、難過，在這裡先向大家說一聲對不起，大家辛苦了，而他承諾會繼續努力一定會幫大家爭取編列洪災預算。

同時，張峻批評，洪災到現在經過兩個多月沒有看到縣長徐榛蔚向鄉親道歉，這非常不合理；花蓮人非常善良不希望對縣府動怒，原先想說事情過了就算了，但現在經過兩個多月，包含商家及店家的器具、農民的損失完全無從理賠，更不知道要找誰，導致現在投訴無門，只好走上街頭。因此他承諾，花蓮縣議會一定會和大家站在一起，爭取最好的權利。

隨後，隊伍從縣議會出發，並步行前往花蓮縣政府；抵達縣府後在其門口持續陳抗，並拉布條喊口號抗議，要求縣府正面回應，同時提出兩大訴求。

第一，花蓮縣政府必須在年度總預算中清楚編列「馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建」各項科目，訴求重點是，重建不能只靠喊話，不能只靠中央支援，也不能用一次性的政治補助，取代制度化的工程與預算。災民更要求，縣府必須依照災防法義務把重建責任明列在115年總預算裡。



第二，立即成立「花蓮縣災後復原重建推動委員會」，而委員會成員組成要提供原住民族部落以及災區居民固定席次，訴求則依據特別條例與災防法，地方政府有責任，建立透明的重建治理平台；同時更主張，沒有透明治理，就沒有安全重建，沒有部落席次，就沒有民主正當性。

值得注意的是，當災民前往縣府遊行時更高喊：「光復要重建！預算要編列！家園受重創！有錢放煙火！沒錢救災民！有錢大撒幣！沒錢救災民！」，相關畫面也隨之曝光。

原文出處：快新聞／徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝

