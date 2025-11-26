徐榛蔚出席原民、婦女聯席會 「部落守護星」 佈建社會安全網中網 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣政府今（26）日舉辦「114年度原住民部落事務組長聯席會議暨婦女幹部聯席會」，共吸引360位部落事務組長及婦女幹部與會，並由縣長徐榛蔚親自出席，透過意見交流、成果展示及部落守護星宣示典禮。徐榛蔚強調，將全面強化縣府與部落連結，「部落守護星」正式啟動為重要象徵，宣示縣府將與各部落攜手，並以族人為核心的「社會安全網的網中網」。

「部落事務組長與婦女幹部是縣府推動原住民政策的前線夥伴，更是最能即時了解部落需求的眼睛。」徐榛蔚表示，花蓮縣有208個原住民族部落，每一位組長與婦女幹部，都是守護部落的重要力量，透過他們的觀察、回報與行動，讓縣府能更第一線掌握部落需求。再者，明年原民處將會投入更多預算資源，與部落共同努力，加強文化傳承、田野採集、復振及溯源尋根等工作。

此外，花蓮縣府今年也同步推動「旗幟成果展示」計畫，將於8月1日起至8月31日止，於縣府屋頂及大門口進行為期1個月之展示活動，輪展各部落旗幟，打造原住民族月之氛圍。

花蓮原民處表示，115年度將延續計畫精神，辦理部落精神旗幟紀實計畫，進一步深入部落，以精神旗幟設計理念出發，透過錄影、錄音等方式進行田野調查，再製作成出版品，以推廣珍貴在地人文結晶，展現本縣原住民族文化豐富、璀璨之美。

「本次聯席會不僅是一場年度會議，更是一個凝聚部落能量的平台。」花蓮縣府表示，透過面對面的交流，部落事務組長與婦女幹部得以彼此分享經驗、交換資訊，也有助於建立跨部落間的合作網絡；許多與會者表示，此類會議讓大家能更清楚縣府政策方向，也讓部落的聲音可以更直接、有效地傳達到政策制定層級，從而提升政策的回應性與實務上的可行性。

花蓮縣府說明，參與本次聯習會的貴賓包括立法委員林倩綺、縣議員魏嘉賢、鄭乾龍、詹金富、笛布斯.顗賚、李正文、周駿宥、林正福、林玉芬、哈尼.噶照、林源富、壽豐鄉長曾淑懿、光復鄉長林清水、豐濱鄉長邱福順、卓溪鄉長田桂花、瑞穗鄉長吳萬德、玉里鎮長龔文俊等人及各民意代表齊聚一堂，共同肯定部落第一線人員對花蓮原住民族社會發展的貢獻，也展現對本次「部落守護星」啟動的高度支持。

