徐榛蔚喊19死國家必須負責！藍議員幫腔竟幫颱風改名「加沙…沙加沙」

記者陳思妤／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游光復鄉19死5失聯的悲劇，花蓮縣府被質疑沒有確實撤離。然而，花蓮縣長徐榛蔚今（31）日到花蓮縣議會報告時稱，花蓮縣府第一時間就在，還高喊國家必須負責任。國民黨花蓮議員吳建志則幫腔痛批中央，但講到樺加沙颱風名字時卻卡住，變成「加…加沙…這個沙加沙」。

徐榛蔚今天赴花蓮縣議會報告，她聲稱，花蓮縣政府第一時間就在，第39天了花蓮縣政府一直都跟鄉親站在一起。她聲稱，馬太鞍溪這次洪災致災是因為馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩，所以造成這麼大災損。她說，最重要的是現在要趕快復原重建，但如果堰塞湖還在，水依舊不斷增加，那沒有人能夠安心，大家沒辦法安居樂業、企業沒辦法投資、人心沒有辦法安定。

廣告 廣告

徐榛蔚稱，「為什麼立法院要推動樺加沙暨馬太鞍溪堰塞湖潰壩重建特別條例」，有專款才能夠有系統、有組織長遠的專業規劃，才有辦法讓光復鄉重生，讓萬榮跟鳳林災區得到保障、安定、安心，花蓮縣政府支持專法的成立以及訂定。

徐榛蔚高喊，「堰塞湖潰壩是第一件，為了國家對得起現在罹難的19名罹難者，還有5位失聯鄉親，一定要很負責任用樺加沙暨馬太鞍溪堰塞湖潰壩重建特別條例，這是一個國家必須負責任的，你必須接受堰塞湖潰壩這件事情」，造成這麼多傷亡損失，讓大家流離失所。徐榛蔚的報告簡報上還強調，報導9次通報為為撤離非事實，「皆有依中央通報執行災防分工」。

徐榛蔚到花蓮議會報告，高喊國家必須負責（圖／翻攝自花蓮縣議會直播）

國民黨花蓮議員吳建志則幫腔，但卻講錯颱風名字。他批評，中央命令倉促誤判災情，一天之內要撤離這麼多人是很大的困難點。他提到，救災工作告一段落，災區情勢轉為重建，國民黨立法院黨團總召傅崐萁為了災民的災後權益著手展開立法工作，國民黨立委鄭天財提出「加…加沙…這個沙加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖逕付二讀，盼朝野協商廣納地方意見」，希望災區災民意見充分表達，展現國民黨服務災民的資源整合能力。

國民黨花蓮議員吳建志幫腔痛批中央，但講到樺加沙颱風名字時卻卡住，變成「加沙…這個沙加沙」。（圖／翻攝自花蓮縣議會直播）

更多三立新聞網報導

傅崐萁為災區爭取300億！重建條例三讀 臉書遭網洗版：拿幾億買便當？

葉霸開嗆了！痛斥徐榛蔚怠忽職守、批傅崐萁「自甘墮落」：被看破手腳

徐榛蔚神隱多日！2度北上拜廟挨批 張峻酸：刊尋人啟事找縣長

朱立倫中常會批中央修理盧秀燕、徐榛蔚 賴瑞隆嗆：卸責！顛倒是非

